व्हाइट हाउस के पास लाफायेट पार्क में गोलीबारी, बढ़ाई गई सुरक्षा

वॉशिंगटन, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने रविवार तड़के लाफायेट पार्क के पास गोलीबारी की सूचना मिलने पर कार्रवाई की, जिससे तहत व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हालांकि, इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है और कोई संदिग्ध तुरंत नहीं मिला।

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने बताया कि व्हाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित लाफायेट पार्क के आसपास फायरिंग की खबरों के बाद, आधी रात को अधिकारियों को मौके पर भेजा गया।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, “पार्क और आसपास के क्षेत्र की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है।”

सीक्रेट सर्विस के संचार प्रमुख एंथनी गुग्लिएल्मी ने कहा, “हम पार्क के इलाके में रात के समय हुई गोलीबारी की जांच कर रहे हैं। जिसके पास कोई जानकारी हो, वे डीसी पुलिस से संपर्क करें।”

अधिकारियों ने बताया कि सीक्रेट सर्विस की यूनिफॉर्म्ड डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग और यूएस पार्क पुलिस के साथ मिलकर एक संभावित वाहन और एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है। जांच अभी जारी है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना लगभग रात एक बजे हुई, जिसके बाद कई कानून प्रवर्तन एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और व्हाइट हाउस के उत्तर की सड़कों को सुरक्षित कर दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है।

राष्ट्रपति निवास के पास होने के बावजूद अधिकारियों ने कहा कि व्हाइट हाउस के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। व्हाइट हाउस की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

एहतियात के तौर पर आसपास की कई सड़कों को बंद कर दिया गया, जिनमें एच स्ट्रीट एनडब्‍ल्‍यू, आई स्ट्रीट एनडब्‍ल्‍यू और 16वीं स्ट्रीट एनडब्‍ल्‍यू के कुछ हिस्से शामिल हैं। अधिकारी लाफायेट पार्क के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं।

पत्रकारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने इलाके में भारी पुलिस मौजूदगी की सूचना दी, जहां चमकती लाइटें और अधिकारी जांच करते नजर आए। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास कोई जानकारी या वीडियो फुटेज हो, तो वे आगे आएं।

--आईएएनएस

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