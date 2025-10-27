वांग यी ने वैश्विक शासन पहल के कार्यान्वयन पर दिया भाषण

बीजिंग, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। 23वां लैंटिंग फोरम सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय में आयोजित किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी ने इस अवसर पर भाग लेते हुए 'वैश्विक शासन पहल का कार्यान्वयन और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण' विषय पर भाषण दिया।
अपने संबोधन में वांग यी ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तावित वैश्विक शासन पहल ने वैश्विक शासन को सुधारने के सिद्धांतों, तरीकों और मार्गों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। यह पहल, वैश्विक शासन से संबंधित नियमों की समझ में एक नवीन और महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है।
वांग यी के अनुसार, यह पहल विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जनभावनाओं का यथार्थ रूप में प्रतिबिंब करती है और वैश्विक विकास, सुरक्षा तथा सभ्यता की तीन अन्य प्रमुख पहलों के साथ मिलकर आज के जटिल और उथल-पुथल भरे अंतरराष्ट्रीय वातावरण में मूल्यवान स्थिरता और निश्चितता लेकर आती है।
उन्होंने बताया कि यह पहल अब तक 140 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चीन, इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी पक्षों के साथ समान परामर्श, ईमानदारी और नवाचार की भावना को बनाए रखने के लिए तत्पर है।
वांग यी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हाल ही में संपन्न चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने 15वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को पारित किया है, जो आने वाले पांच वर्षों में चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक और भव्य खाका प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि यह योजना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ आपसी लाभ और सहयोग को गहराई देने के चीन के दृष्टिकोण को भी रेखांकित करती है। चीन, वैश्विक शासन पहलों को पूर्ण रूप से लागू करने और एक अधिक न्यायसंगत, संतुलित तथा समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा, ताकि मानव जाति के लिए एक बेहतर और साझा भविष्य का निर्माण संभव हो सके।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
