अन्तरराष्ट्रीय

वांग यी ने दिल्ली में बम विस्फोट पर एस जयशंकर को संवेदना संदेश भेजा

Nov 15, 2025, 02:48 PM

बीजिंग, 15 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 12 नवंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में कार बम विस्फोट के बारे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को संवेदना संदेश भेजा।

वांग यी ने अपने संदेश में कहा कि मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि नई दिल्ली में कार बम विस्फोट हुआ और कई लोगों की जान गई। मैं चीन सरकार की ओर इस हमले की जबरदस्त निंदा करता हूं, मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूं, मृतकों के परिजनों तथा घायलों को संवेदना देता हूं और घायलों के शीघ्र ही ठीक होने की कामना करता हूं।

वांग यी ने कहा कि चीन किसी भी तरह के आतंकवाद का विरोध करता और आतंकवादी खतरे के निपटारे के लिए क्षेत्रीय देशों का समर्थन करता है ताकि एक साथ क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा बनाई जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

