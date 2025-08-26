अन्तरराष्ट्रीय

वांग यी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के विशेष दूत से भेंट की

Aug 26, 2025, 06:27 AM
बीजिंग, 25 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 24 अगस्त को पेइचिंग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के विशेष दूत पार्क ब्योंग-सेग से भेंट की।

वांग यी ने कहा कि दक्षिण कोरिया की नई सरकार का पद संभालने के बाद राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मायुंग के साथ फोन पर बातचीत कर दोनों देशों की रणनीतिक सहयोग साझेदारी को और अधिक ऊंचे स्तर पर बढ़ाने पर महत्वपूर्ण समानताएं संपन्न कीं और अगले चरण में द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए दिशा दिखाई।

दोनों पक्षों को राजनयिक संबंध की स्थापना की प्रारंभिक आकांक्षा का पालन कर मैत्रीपूर्ण दिशा पर कायम रहकर समान हितों का विस्तार करना, दोनों देशों की जन भावना सुधार कर संवेदनशील मुद्दों का उचित निपटारा करना चाहिए।

पार्क ब्योंग-सेग ने वांग यी से राष्ट्रपति शी चिनफिंग को राष्ट्रपति ली जे-मायुंग का पत्र पहुंचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की नई सरकार दोनों देशों की रणनीतिक सहयोग साझेदारी का फिर सही रास्ते पर लौटने को बढ़ाना चाहता है। दक्षिण कोरिया हमेशा एक चीन सिद्धांत का सम्मान करता है और चीन के साथ संबंधों का विकास करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

