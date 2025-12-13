अन्तरराष्ट्रीय

वांग यी ने ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो सेरी पादुका हाजी एरिवान से वार्ता की

Dec 13, 2025, 05:18 AM

बीजिंग, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो सेरी पादुका हाजी एरिवान के साथ वार्ता की।

वांग यी ने कहा कि अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ है। चीन ब्रुनेई के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए, चीन-ब्रुनेई साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने को तैयार है। अगले वर्ष चीन और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ भी है। चीन, आसियान के साथ एक-दूसरे का समर्थन और विश्वास बनाए रखने, विकास रणनीतियों को संरेखित करने, सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्माण करने, खुले क्षेत्रीयवाद को बनाए रखने, वास्तविक बहुपक्षवाद का अनुसरण करने, किसी भी एकतरफा दादागिरी या शीत युद्ध की मानसिकता का विरोध करने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय समृद्धि और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने के लिए तैयार है।

साथ ही वांग यी ने चीन के थाइवान मुद्दे पर चीन के सैद्धांतिक रुख और थाइवान के संबंध में वर्तमान जापानी नेता द्वारा की गई गलत टिप्पणियों से हुए गंभीर नुकसान के बारे में विस्तार से बताया।

एरिवान ने कहा कि ब्रुनेई चीन के साथ संबंध विकसित करने को बहुत महत्व देता है, थाइवान को चीन लोक गणराज्य के हिस्से के रूप में मान्यता देता है और एक-चीन नीति का दृढ़ता से पालन करना जारी रखेगा और चीन के एकीकरण के उद्देश्य का समर्थन करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

