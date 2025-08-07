अन्तरराष्ट्रीय

वांग यी ने ब्राजीली राष्ट्रपति के मुख्य विशेष सलाहकार से बात की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 10:51 AM

बीजिंग, 6 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य विशेष सलाहकार सेल्सो अमोरिम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

वांग यी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन और ब्राजील ने एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व और अधिक अनवरत ग्रह के लिए साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है, जो बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय नियम और व्यवस्था को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करने में प्रमुख विकासशील देशों के रूप में चीन और ब्राजील की समान दृष्टि और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है।

अमोरिम ने कहा कि राष्ट्रपति लूला और राष्ट्रपति चिनफिंग के बीच मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान ब्राजील-चीन साझे भविष्य वाले समुदाय के महत्व को दर्शाता है। ब्राजील और चीन के बीच गहरी मित्रता, मजबूत आपसी विश्वास और फलदायी व्यावहारिक सहयोग है, जो अमूल्य है। ब्राजील दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा संपन्न आम सहमति को लागू करने और व्यापार व वित्त समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए चीन के साथ काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...