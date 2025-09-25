अन्तरराष्ट्रीय

वांग यी ने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की

Sep 25, 2025, 05:53 AM

बीजिंग, 24 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 23 सितंबर को राजधानी पेइचिंग में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एडम स्मिथ के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी संवाद और आदान-प्रदान को और मजबूत करने के साथ-साथ चीन-अमेरिका संबंधों को स्थिर, स्वस्थ और सतत दिशा में आगे बढ़ाने पर खुलकर और गहराई से विचार-विमर्श किया।

बैठक में वांग यी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्राध्यक्षों की कूटनीति चीन-अमेरिका संबंधों में अपूरणीय और निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने उल्लेख किया कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लगातार संपर्क बनाए रखा और तीन बार टेलीफोन पर बातचीत की। इन संवादों ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार और आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है।

वांग यी ने आगे कहा कि दुनिया की दो प्रमुख शक्तियों के रूप में चीन और अमेरिका को आपसी संवाद और सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। इससे न केवल गलतफहमियों और गलत आकलनों से बचा जा सकेगा, बल्कि टकराव और टकराहट की स्थिति से भी बचाव होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को आपसी लाभकारी सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए वैश्विक स्तर पर बड़ी शक्तियों की साझा जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

