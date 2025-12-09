वांग हुनिंग ने जस्ट रशिया पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष वांग हुनिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग में रूस की जस्ट रशिया पार्टी के अध्यक्ष सर्गेई मिखाइलोविच मिलोनोव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की।

वांग हुनिंग ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-रूस संबंधों ने बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की कसौटी पर खरा उतरते हुए प्रमुख देशों के संबंधों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। चीन रूस के साथ मिलकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण सहमतियों को लागू करने, विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने, दोनों देशों की पार्टियों के बीच अधिक आदान-प्रदान करने और चीन-रूस संबंधों में नई प्रगति को बढ़ावा देने को तैयार है। सीपीपीसीसी की राष्ट्रीय समिति इस दिशा में सकारात्मक योगदान देने को तैयार है।

मिरोनोव ने कहा कि इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ है और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक-दूसरे देशों की यात्रा की है। दोनों सरकारों और संसदों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, और व्यापार, निवेश व अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग ने मजबूत गति दिखाई है, जिससे विश्व शांति और विकास की प्रभावी रूप से रक्षा हुई है। जस्ट रशिया पार्टी दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्री को नई गति प्रदान करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय को मजबूत करने को तैयार है।

