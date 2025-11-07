विभिन्न उद्योगों के सशक्तीकरण को गति दे रहा 'पेइतो प्लस' का एकीकरण और नवाचार

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। वर्तमान में, चीन का पेइतो उत्पाद आधार लगातार मजबूत हो रहा है। इसके अनुप्रयोग क्षेत्र तेजी से विस्तारित हो रहे हैं। इसका औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से पूर्ण होता जा रहा है।

'पेइतो प्लस' एकीकृत नवाचार विभिन्न उद्योगों को तेजी से सशक्त बना रहा है और आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण इंजन बन रहा है।

यह जानकारी 6 नवंबर को च च्यांग प्रांत के ड छिंग में आयोजित दूसरे चीन सर्वेक्षण एवं मानचित्रण भौगोलिक सूचना सम्मेलन में मिली।

पेइतो प्रणाली और चीन का भौगोलिक सूचना उद्योग एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और आपस में गहराई से एकीकृत हैं। पेइतो प्रणाली भौगोलिक सूचना उद्योग के लिए उच्च-सटीक स्थानिक-कालिक संदर्भ प्रदान करती है, जबकि भौगोलिक सूचना उद्योग पेइतो प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग और औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है।

दूसरे चीन सर्वेक्षण और मानचित्रण भौगोलिक सूचना सम्मेलन में जारी 'चीन भौगोलिक सूचना उद्योग विकास रिपोर्ट (2025)' के अनुसार, 2024 में, चीन के भौगोलिक सूचना उद्योग का कुल उत्पादन मूल्य 8 खरब 50 अरब युआन से अधिक हो गया, उद्योग में 2 लाख 40 हजार से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं और उद्योग की विकास दर 4.8% तक पहुंच गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/