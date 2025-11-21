अन्तरराष्ट्रीय

उदयपुर जाएंगे जूनियर ट्रंप, शाही अंदाज में स्वागत की जमकर हो रही तैयारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 10:25 AM

जयपुर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस सप्ताह एक शादी में शामिल होने के लिए शुक्रवार शाम को उदयपुर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को आगरा के ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल का दीदार करने के बाद वे गुजरात के जामनगर में वनतारा भी पहुंचे।

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर स्पेशल एयरक्राफ्ट से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। जिस शाही शादी में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे भारत आए हैं, उसका आयोजन उदयपुर में 21 और 23 नवंबर तक होगा।

शादी का मुख्य प्रोग्राम ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस में आयोजित किया जाएगा। यह पैलेस पिछोला झील के बीच में है। वहीं, शादी से जुड़े तमाम सेलिब्रेशन सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर मानेक चौक पर आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप जूनियर शहर के सबसे लग्जरी होटलों में से एक 'द लीला पैलेस' उदयपुर में रुकेंगे।

21 से 23 नवंबर तक उनके तीन दिवसीय प्रवास के लिए, होटल के सभी 82 कमरे और तीन लग्जरी सुइट्स उनके और अन्य मेहमानों के लिए पूरी तरह से बुक हो गए हैं।

अमेरिकी अरबपति राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गादिराजू की शादी उदयपुर के इस मशहूर होटल में हो रही है। ट्रंप के बेटे इसी शादी में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं।

ट्रंप जूनियर महाराजा सुइट में रहेंगे, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये प्रति रात है। रॉयल सुइट, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये प्रति रात है, को भी बुक किया गया है।

इस दौरान सामान्य मेहमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप जूनियर के आने-जाने के लिए होटल के अंदर एक कॉरिडोर बनाया गया है और होटल की कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही है।

ट्रंप जूनियर शाम 5.15 बजे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से डबोक एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वह सीधे होटल जाएंगे और शाम 6 बजे जेनाना महल में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शामिल होंगे।

इसके बाद वह 22 और 23 नवंबर को शादी के इवेंट्स में शामिल होंगे। होटल के इंटीरियर में दीवारों और छतों पर सोने का काम है, जबकि बेडरूम और किचन में बारीक चांदी की डिटेलिंग है। होटल से, गेस्ट्स लेक पिछोला के शानदार नजारों का मजा ले जा सकते हैं और सभी तरह के खाने के लिए इंटरनेशनल डिशेज का एक क्यूरेटेड मेन्यू भी मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि लेक सिटी में हाई-प्रोफाइल लोगों के आने के बाद हाई सिक्योरिटी और खास इंतजाम किए गए हैं। एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर ने गुरुवार को वेलकम डिनर होस्ट किया, जिसमें राजस्थानी मांगणियार आर्टिस्ट्स की परफॉर्मेंस हुई।

वहीं शादी में ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज, वाणी कपूर, जान्हवी कपूर और फिल्ममेकर करण जौहर समेत कई बॉलीवुड स्टार्स सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए चार चार्टर फ्लाइट्स से उदयपुर आएंगे।

--आईएएनएस

केके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...