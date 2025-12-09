अन्तरराष्ट्रीय

उत्तरी-पूर्वी जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप, कई शहरों में सुनामी की चेतावनी

Dec 09, 2025, 04:17 AM

टोक्यो, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। जापान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सोमवार देर रात 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके बाद फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से परमाणु-दूषित अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़े जाने की प्रक्रिया तात्कालिक रूप से रोक दी गई।

स्थानीय समयानुसार रात 11:15 बजे आए इस भूकंप का केंद्र 50 किलोमीटर की गहराई पर था। झटकों की तीव्रता आओमोरी प्रिफेक्चर के हाचिनोहे शहर में जापान के 7-स्तरीय भूकंपीय पैमाने पर 'ऊपरी 6' दर्ज की गई। भूकंप के बाद आओमोरी, इवाते और होक्काइडो के तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी जारी की गई है।

सरकारी समाचार चैनल एनएचके के अनुसार, होक्काइडो, आओमोरी, मियागी और फुकुशिमा के परमाणु संयंत्रों में फिलहाल किसी भी तरह की असामान्यता की सूचना नहीं मिली है।

टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बताया कि त्सुनामी चेतावनी जारी होने के बाद रात 11:42 बजे फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से दूषित जल को समुद्र में छोड़ने की प्रक्रिया को रोक दिया गया।

भूकंप के बाद आओमोरी और होक्काइडो में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि सभी गैर-जीवन-घातक बताए गए हैं। आओमोरी प्रिफेक्चुरल सरकार ने बताया कि करीब 2,700 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने चेतावनी दी है कि इवाते तट, होक्काइडो के मध्य प्रशांत तटीय भाग और आओमोरी के प्रशांत तट पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और नागरिकों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर निकासी का निर्देश दिया है।

जेएमए के अनुसार, होक्काइडो के उराकावा शहर में रात 12:21 बजे और इवाते प्रिफेक्चर के कुजी पोर्ट में 12:10 बजे 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दर्ज की गईं।

भूकंप के चलते तोहोकू शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) सेवाएं फुकुशिमा स्टेशन और शिन-आओमोरी स्टेशन के बीच दोनों दिशाओं में निलंबित कर दी गई हैं।

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि सरकार हताहतों और संपत्ति क्षति का आकलन कर रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री कार्यालय में संकट प्रबंधन केंद्र भी सक्रिय कर दिया गया है।

--आईएएनएस

डीएससी

