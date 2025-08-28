उत्तर कोरिया: किम जोंग-उन ने प्रशिक्षण शिविर में स्नाइपर और विशेष बलों का निरीक्षण किया

सियोल, 28 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने एक प्रशिक्षण केंद्र में स्नाइपर और विशेष ऑपरेशन इकाइयों का दौरा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विशेष ऑपरेशन बलों को मजबूत करना सेना की युद्ध तैयारियों में 'सबसे बड़ी प्राथमिकता' है। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से योनहाप ने बताया कि किम ने एक दिन पहले विशेष सैन्य प्रशिक्षण बेस का दौरा किया और वहां सैनिकों के हथियारों और प्रशिक्षण विधियों का निरीक्षण किया।

किम ने स्नाइपर्स को खास मिशनों के लिए चुनी गई ताकतवर टुकड़ी बताया, जो स्वतंत्र और स्वायत्त सैन्य कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सैन्य और स्नाइपर क्षमताओं को बढ़ाना देश की सैन्य तैयारी में 'महत्वपूर्ण काम' है।

किम ने यह भी कहा कि विशेष सैन्य बलों को पूरी तरह सुसज्जित करके उन्हें युद्ध संचालन में मुख्य ताकत और सबसे मजबूत युद्ध समूह बनाना सैन्य तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पार्टी की सैन्य समिति जनरल स्टाफ के तहत एक केंद्रीय स्नाइपर प्रशिक्षण केंद्र बनाने पर विचार करेगी।

किम ने सैन्य इकाइयों को वितरित की गई नई स्वदेशी स्नाइपर राइफल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इसे 'लंबी दूरी का सटीक' हथियार बताया और हथियारों को आधुनिक बनाने तथा नए युद्ध कौशल विकसित करने का आदेश दिया।

उन्होंने स्नाइपर्स के लिए वर्दी की गुणवत्ता बेहतर करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह उनके मिशन क्षेत्रों की स्थिति और मौसम के अनुकूल हो। इसके बाद उन्होंने स्नाइपर यूनिट के गोलीबारी अभ्यास और विशेष ऑपरेशन बलों के प्रशिक्षण को देखा।

कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी (केसीएनए) ने यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बड़े सैन्य अभ्यास, उल्ची फ्रीडम शील्ड, के आखिरी दिन जारी की, जो 18 अगस्त से शुरू हुआ था। उत्तर कोरिया ने इस सैन्य अभ्यास की लगातार आलोचना की है, इसे देश पर 'आक्रमण' की मंशा का प्रदर्शन बताया है।

--आईएएनएस

पीएसके