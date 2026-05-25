अन्तरराष्ट्रीय

उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी जून के अंत में करेगी महत्वपूर्ण बैठक, नीतियों की होगी समीक्षा : केसीएनए

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 25, 2026, 11:18 AM

सोल, 25 मई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (डब्‍ल्‍यूपीके) अगले महीने एक पूर्ण बैठक बुलाने जा रही है, जिसमें इस साल की सरकारी और पार्टी नीतियों की बीच में समीक्षा की जाएगी। यह जानकारी राज्य मीडिया ने सोमवार को दी।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार, पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो ने फैसला किया है कि नौवीं केंद्रीय समिति की दूसरी पूर्ण बैठक जून के आखिर में होगी।

इस बैठक का उद्देश्य 2026 के लिए पार्टी और राज्य की नीतियों के लागू होने की समीक्षा करना और साल के दूसरे हिस्से की योजनाओं के साथ-साथ कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करना होगा। केसीएनए ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी।

उत्तर कोरिया आम तौर पर जून और दिसंबर के आखिर में ऐसी बैठकें नियमित रूप से करता है, और कभी-कभी जरूरी मुद्दों पर भी इन्हें बुलाता है।

अभी यह साफ नहीं है कि इस बैठक में दक्षिण कोरिया या अमेरिका के खिलाफ अपनी नीति को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या नहीं। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते तक उत्तर कोरिया जा सकते हैं। जिनपिंग उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकते हैं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से दी है।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि जून की यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब उत्तर कोरिया फरवरी के आखिर में हुई नौवीं पार्टी कांग्रेस में लिए गए फैसलों को आगे लागू करने की कोशिश कर रहा है।

इसके अगले महीने उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव किया था। इसमें एक नया क्षेत्रीय प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें देश की सीमा उत्तर में चीन और रूस से लगे इलाकों तक और दक्षिण में दक्षिण कोरिया तक बताई गई है। साथ ही इसमें दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण का कोई भी जिक्र हटा दिया गया है।

--आईएएनएस

एवाई/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...