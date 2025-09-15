उत्तर कोरिया का खुफिया क्षमता बढ़ाने पर जोर, जासूसी एजेंसी के विस्तार की घोषणा : सोल

सोल, 15 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया ने सोमवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करके देश की जासूसी एजेंसी जनरल रिकोनेसेंस ब्यूरो (जीआरबी) के संचालन का विस्तार किया है।

सत्तारूढ़ पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष पाक जोंग-चोन ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया ने पहली बार जनरल रिकोनेसेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नामक एक नई इकाई का उल्लेख किया।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने जीआरबी का विस्तार जनरल रिकोनेसेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कर दिया है।

मंत्रालय के प्रवक्ता कू ब्योंग-सैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम इस संभावना पर नजर रख रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने नवंबर 2023 से अपने सैन्य जासूसी उपग्रह के संचालन के अनुरूप बाहरी खुफिया जानकारी हासिल करने और उसका विश्लेषण करने की अपनी क्षमताओं को मजबूत किया हो।"

चोन ने कहा कि उसे जनरल रिकोनेसेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से एक रिपोर्ट मिली है कि दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इस सप्ताह अपना त्रिपक्षीय फ्रीडम एज अभ्यास करेंगे और सोल और वाशिंगटन एक साथ आयरन मेस टेबलटॉप अभ्यास करेंगे।

उत्तर कोरिया ने पिछले साल मई और अगस्त में दो असफल प्रयासों के बाद नवंबर में एक जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया।

इस बीच, मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन ने पारंपरिक हथियारों को मजबूत करने की कसम खाई है। उनका मानना है कि रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध ने दिखाया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वास्तविक युद्ध क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता।

उत्तर कोरिया के नेता ने कहा कि वह पिछले सप्ताह प्रमुख हथियार अनुसंधान संस्थानों के अपने दौरे में आगामी पार्टी सम्मेलन में परमाणु बलों और पारंपरिक हथियारों को एक साथ आगे बढ़ाने की नीति का अनावरण करेंगे।

बयान में कहा गया, "रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ऐसा लगता है कि किम को यह एहसास हो गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वास्तविक युद्ध क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पारंपरिक हथियारों (विकसित) की जरूरत पर जोर दिया है।"

--आईएएनएस

एबीएम/