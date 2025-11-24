अन्तरराष्ट्रीय

Ukraine Talks : जिनेवा वार्ता में 'प्रगति', लेकिन कुछ चीजों को सुलझाने की जरूरत

अमेरिका-यूक्रेन वार्ता में शांति प्रस्ताव पर अहम प्रगति
Nov 24, 2025, 06:44 AM
यूक्रेन और अमेरिका ने माना; जिनेवा वार्ता में 'प्रगति', लेकिन कुछ चीजों को सुलझाने की जरूरत

जिनेवा: अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के लिए तैयार किए जा रहे 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर जिनेवा में हुई बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों को अभी और नजदीक आना है और मतभेदों को कम करने की जरूरत है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद, यूक्रेन ने दिन में बाद में अमेरिकी टीम के साथ अलग से द्विपक्षीय बातचीत की।

शाम को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने पत्रकारों को बातचीत की जानकारी दी और अलग-अलग बयान जारी किए।

रुबियो ने कहा कि यह अब तक की सबसे उपयोगी और सार्थक बातचीत रही। उनके अनुसार, दोनों पक्षों ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक-एक करके चर्चा की और और "अच्छी प्रोग्रेस" की। उन्होंने कहा कि टीमें अब मीटिंग के दौरान उठाए गए सुझावों का रिव्यू कर रही हैं और बचे हुए मतभेद कम करने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा, "जो चीजें अभी भी अटकी हैं, वे ऐसी नहीं हैं जिन्हें सुलझाया जा सके।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और यूक्रेन दोनों अब ऐसे मसौदे के काफी करीब हैं, जिस पर सहमति बन सके। लेकिन अंतिम फ़ैसला दोनों देशों के राष्ट्रपति ही करेंगे।

यरमक ने भी यूएस डेलिगेशन के साथ बातचीत को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष प्रस्तावों पर और काम करेंगे और यूरोपीय साझेदारों से भी चर्चा जारी रखेंगे।

यरमक ने टेलीग्राम पर कहा, "हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और एक सही और पक्की शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।"

दोनों पक्षों ने पत्रकारों के सवाल लेने से इनकार कर दिया और बताया कि उनकी टीमें अभी भी कई मुद्दों पर अपडेट और तैयारियों पर काम कर रही हैं।

--आईएएनएस

 

 

