Peace Draft : क्या ट्रंप के 28 सूत्रीय प्लान के लिए राजी होगा यूक्रेन? यूक्रेनी डेलिगेशन से चर्चा के बाद रुबियो ने डिटेल्स देने से किया इनकार

जिनेवा: रूस और यूक्रेन के बीच सालों से जारी युद्ध पर आखिरकार पूर्णविराम लगने की उम्मीद जगी है। अमेरिका ने हाल ही में 28 प्वाइंट का एक ड्राफ्ट पेश किया है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो जिनेवा पहुंचे। वहां उन्होंने यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की।

हालांकि, रुबियो ने 28 सूत्रीय ड्राफ्ट पर यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल प्रेस ब्रीफिंग से नदारद रहा।

रुबियो ने स्थानीय समयानुसार रविवार को शाम करीब 6 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग में यूक्रेन के साथ पीस प्लान पर चर्चा आगे बढ़ने की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने मामले में अधिक जानकारी दिए बिना मीडिया से इंतजार करने के लिए कहा। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश सचिव ने कहा कि वह बातचीत के तहत खास मुद्दों पर कोई डिटेल्स देने के लिए तैयार नहीं हैं।

रुबियो ने दोहराया कि दिन की बातचीत अच्छी रही, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक सुनने को मिल सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि "अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है; ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर उच्च स्तरीय फैसलों और सोच विचार की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर शब्दों के अर्थ या भाषा को लेकर मतभेद है, जिन पर काम करने के लिए और समय चाहिए। जो चीजें अभी भी खुली हैं, वे ऐसी नहीं हैं जिन्हें सुलझाया जा सके।

उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में पारदर्शिता या ईमानदारी और यूरोपियन यूनियन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका शामिल है। इसके लिए यूरोपियन साझेदारों के साथ और चर्चा की जरूरत है।

बता दें, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल दूसरी ब्रीफिंग के लिए वापस नहीं आया। बातचीत के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह पक्का करना जरूरी है कि युद्ध खत्म करने के कदम असरदार हों, और सब कुछ किया जा सके।

जिनेवा की यात्रा से पहले रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, "शांति प्रस्ताव अमेरिका ने लिखा था। इसे चल रही बातचीत के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया गया है। यह रूसी पक्ष के इनपुट पर आधारित है, लेकिन यह यूक्रेन के पिछले और चल रहे इनपुट पर भी आधारित है।"

इससे पहले 20 नवंबर को उन्होंने एक पोस्ट किया था। इसे टैग करके रुबियो ने नया पोस्ट किया। अमेरिकी विदेश सचिव ने लिखा था, "यूक्रेन जैसे मुश्किल और खतरनाक युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर और असलियत के करीब विचारों पर बड़े पैमाने पर बातचीत की जरूरत है। एक पक्की शांति पाने के लिए दोनों पक्षों को मुश्किल, लेकिन जरूरी रियायतों पर सहमत होना होगा। इसलिए हम इस लड़ाई के दोनों पक्षों से मिले इनपुट के आधार पर इस युद्ध को खत्म करने के लिए संभावित विचारों की एक लिस्ट बना रहे हैं और बनाते रहेंगे।"

--आईएएनएस