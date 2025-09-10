Mary Millben : 'दोस्त ऐसे ही बातचीत करते हैं', भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता बहाली पर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन

न्यूयॉर्क: अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने बुधवार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की बहाली का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 'दोस्त' इसी तरह बातचीत करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्यापार वार्ता की बहाली की घोषणा की, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये वार्ताएं 'भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को खोलेंगी।'

मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दोस्त ऐसे ही बातचीत करते हैं। आपसी सम्मान, समझ और साझा आधार के साथ। यह वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी हैं जिन्हें मैं जानती हूं। हमें एक-दूसरे की जरूरत है और हम एक साथ मिलकर और भी मजबूत हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारा गठबंधन विश्व के लिए एक नैतिक और आर्थिक दिशा-निर्देश स्थापित करता है और यह शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।"

मिलबेन की पहली मुलाकात पीएम मोदी से जून 2023 में हुई थी, जब वह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे। उन्होंने 2023 में वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय राष्ट्रगान गाया था।

अपनी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। गायिका ने भारत के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करते हुए कहा था, "मैं भारत से प्यार करती हूं।"

इससे पहले दिन में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए वार्ता की बहाली की घोषणा की थी।

उन्होंने लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए वार्ता जारी रख रहे हैं।"

उन्होंने पीएम मोदी को 'बहुत अच्छा दोस्त' बताते हुए कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं।

पीएम मोदी ने ट्रंप की टिप्पणी का जवाब देते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती की पुष्टि की और चल रही व्यापार वार्ता के परिणामों पर विश्वास जताया।

उन्होंने लिखा, "भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं। हम अपने लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।"