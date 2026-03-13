US Senate Criticism : ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले की डेमोक्रेट सीनेटरों ने जमकर की आलोचना

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले को लेकर सीनेट डेमोक्रेट्स कड़ी आलोचना कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना हमला तेज कर दिया है। सीनेट डेमोक्रेट्स ने इस लड़ाई को गैर-कानूनी, महंगा और संवैधानिक रूप से गलत बताया है। इसके साथ ही ट्रंप सरकार के शीर्ष अधिकारियों से पब्लिक में चर्चा करने पर जोर दिया है।

इस दौरान ट्रंप सरकार के ईरान के खिलाफ कार्रवाई की सबसे तीखी आलोचना अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति और सीनेट विदेशी संबंध समितियों के सदस्य, सीनेटर टिम केन ने की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध में घसीटा गया और देश और विदेश में इसकी कीमत बढ़ती जा रही है।

केन ने कहा, “अमेरिका 12 दिनों से ईरान के साथ युद्ध में है। हमारे सैनिकों, आम अमेरिकियों और बेगुनाह ईरानी नागरिकों, यहां तक कि स्कूली बच्चों, को जो कीमत चुकानी पड़ी है, वह बहुत ज्यादा है। युद्ध बहुत ज्यादा नापसंद किया जा रहा है।”

अमेरिकी सीनेट सशस्त्र सेवा समिति की सुनवाई में सीनेटर केन ने तर्क दिया कि ये हमले गैर-कानूनी हैं और कहा कि संविधान साफ कहता है कि सिर्फ कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने “कांग्रेस के बिना पूरी दुनिया में दुश्मनी करने के लिए हमारी सेना का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जबकि कई और देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है।”

केन ने कहा, “हम एक आदमी के एकतरफा कामों की वजह से युद्ध में हैं। उन्हें (ट्रंप को) पूरा भरोसा हो गया है कि कांग्रेस उनके शाही बर्ताव को चुनौती नहीं देगी।”

केन ने हाल ही में अमेरिकी सीनेट में द्विदलीय वॉर पावर्स प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पिछले हफ्ते सीनेट रिपब्लिकन ने ब्लॉक कर दिया था। केन ने कहा कि वह सीनेटर कोरी बुकर, क्रिस मर्फी, एडम शिफ, टैमी बाल्डविन और टैमी डकवर्थ के साथ मिलकर एक और वॉर पावर्स प्रस्ताव फाइल कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जारी है।

गुरुवार को एक अलग बयान में, बाल्डविन और उनके साथियों ने मांग की थी कि सीनेट रिपब्लिकन नेता विदेश सचिव मार्को रुबियो और युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ तुरंत सार्वजनिक सुनवाई करें।

सीनेटरों ने लिखा, "पहले से ही, तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और यूएस इस लड़ाई पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, बजाय इसके कि वह अपने देश में खर्च कम करने पर ध्यान दे। ट्रंप सरकार को सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि अमेरिकी लोगों के सामने शपथ लेकर सबके सामने सवालों के जवाब देने चाहिए।"

उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा समय सीमा को देखते हुए यदि सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है, तो वे सीनेट के पटल पर समय पर सार्वजनिक बहस सुनिश्चित करने के लिए अन्य विकल्पों का सहारा लेंगे।

सीनेट फाइनेंस सबकमेटी की सुनवाई में, सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कांग्रेसनल बजट ऑफिस के डायरेक्टर फिलिप एल. स्वैगल से युद्ध के लिए सरकार की और लगभग 50 अरब डॉलर की अपील के बारे में पूछा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि युद्ध में सिर्फ 50 अरब डॉलर का खर्च आएगा, तो स्वैगल ने जवाब दिया: “नहीं, मैं नहीं कह सकता, और हमें यह भी नहीं पता कि यह कितना समय लेगा या कितना होगा।”

वॉरेन ने कहा, “इस युद्ध में अमेरिकियों की जान और बहुत सारा पैसा जा रहा है। यह पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे खर्चों को कम करने में खर्च किया जा सकता था।” स्वैगल ने यह भी पुष्टि की है कि एक साल के लिए बेहतर अफोर्डेबल केयर एक्ट प्रीमियम टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने पर “लगभग 30 अरब डॉलर” का खर्च आएगा।

वॉशिंगटन के बाहर भी युद्ध-विरोधी दबाव दिख रहा था। कांग्रेसी माइक थॉम्पसन ने कहा कि कैलिफोर्निया के नापा और वुडलैंड में 700 से ज्यादा समुदाय के सदस्य, वेटरन और मिलिट्री परिवार “नो फॉरएवर वॉर्स” इवेंट्स में शामिल हुए। थॉम्पसन ने कहा, “ईरान में इस बिना कांग्रेसी इजाजत वाली लड़ाई में पहले ही सात अमेरिकियों की जान जा चुकी है और हर दिन टैक्सपेयर्स के एक अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और इसका कोई साफ अंत नहीं दिख रहा है।”

केन ने इस बहस को संवैधानिक और निजी, दोनों तरह से देखा। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिकों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है।” “लेकिन जैसा कि वियतनाम और इराक में हमारे अनुभवों से पता चला है, सबसे बहादुर देशभक्ति सेवा भी खराब सिविलियन फैसले लेने की क्षमता को खत्म नहीं कर सकती।”

अमेरिका का संविधान कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति देता है, हालांकि दोनों पार्टियों के नए राष्ट्रपतियों ने अक्सर बिना किसी औपचारिक घोषणा के सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। इस तनाव की वजह से राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों के दायरे को लेकर कैपिटल हिल पर बार-बार लड़ाइयां हुई हैं।

--आईएएनएस