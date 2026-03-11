US Senate Iran Debate : अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध को लेकर विवाद गहराया

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेटरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को लेकर सार्वजनिक रूप से तीखी बहस हुई। डेमोक्रेट नेताओं ने युद्ध की रणनीति पर स्पष्टता की मांग की जबकि रिपब्लिकन नेताओं ने इस अभियान का बचाव किया और लंबे समय से चल रहे होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग गतिरोध के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया।

सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चार्ल्स शूमर ने कहा कि प्रशासन ने संघर्ष के बारे में परस्पर विरोधी स्पष्टीकरण दिए हैं और एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

शूमर ने कहा, “ईरान में अपने युद्ध के बारे में ट्रंप की व्याख्या हर घंटे और अधिक भ्रमित करने वाली और अधिक विरोधाभासी होती जा रही है।” उन्होंने नोट किया कि राष्ट्रपति ने संकेत दिया था कि संघर्ष शायद समाप्ति के करीब है जबकि उसी समय पेंटागन ने संभावित तीव्रता बढ़ने का संकेत दिया।

उन्होंने कहा, “ट्रंप ने सहजता से दावा किया कि मुझे लगता है कि युद्ध बहुत हद तक पूरा हो चुका है लेकिन बुधवार सुबह हेगसेथ ने कैमरों के सामने खड़े होकर घोषणा की कि आज अब तक के हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा।”

शूमर ने ट्रंप प्रशासन पर संघर्ष के बारे में गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस युद्ध के बारे में खुल्लमखुल्ला झूठ फैला रहे हैं जिसे उन्होंने शुरू किया।

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना स्पष्ट रूप से बताई गई रणनीति के अमेरिकी सैनिकों को जोखिम में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह युद्ध है और अमेरिकी सैनिक खतरे में हैं।” फिर भी ट्रंप प्रशासन अभी तक कोई स्पष्ट रणनीति या अंतिम लक्ष्य तय नहीं कर सका है।

शूमर ने कहा कि उन्होंने और कई डेमोक्रेटिक सहयोगियों ने सुनवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से कांग्रेस के सामने उपस्थित होने की मांग की है।

उन्होंने कहा, “हमने सीनेट से ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को बुलाने का आग्रह किया ताकि वे आकर अपनी विफलताओं का जवाब दें और अमेरिकी जनता को समझाएं कि आखिर हो क्या रहा है।”

डेमोक्रेटिक सांसदों ने ईरान संघर्ष पर बहस को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को प्रभावित करने वाले चल रहे शटडाउन से भी जोड़ा। शूमर ने तर्क दिया कि डेमोक्रेट्स आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियों में सुधार चाहते हैं जबकि प्रमुख सुरक्षा अभियानों के लिए धन जारी रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “हम जो मांग रहे हैं वह बहुत, बहुत सरल है।” इन घूमती हुई गश्तों को रोकें; प्रवर्तन और जवाबदेही सुनिश्चित करें; अब कोई गुप्त पुलिस नहीं, कैमरे चालू हों और मास्क हटें।”

सीनेटर ब्रायन शैट्ज़ ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसए), कोस्ट गार्ड, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (एफईएमए) और साइबरसिक्योरिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (सीआईएसए) जैसी एजेंसियों को वित्तपोषण दिया जाए, जबकि आव्रजन प्रवर्तन पर बातचीत जारी रहे।

शैट्ज ने कहा, “जब हमारी बातचीत जारी है, तब टीएसए या कोस्ट गार्ड या एफईएमए को बंधक बनाकर रखने का कोई कारण नहीं है।” रिपब्लिकन नेताओं ने इन दावों को खारिज कर दिया और डेमोक्रेट्स पर महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों के लिए फंडिंग रोकने का आरोप लगाया।

सीनेट के नेता जॉन थ्यून ने कहा कि प्रशासन ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

थ्यून ने कहा, “व्हाइट हाउस ने 12 दिन पहले डेमोक्रेट्स को अपना आखिरी प्रस्ताव भेजा था।” उन्होंने चेतावनी दी कि फंडिंग गतिरोध कई राष्ट्रीय सुरक्षा जिम्मेदार एजेंसियों के संचालन को प्रभावित करने लगा है।

उन्होंने कहा, “आप हवाई अड्डों पर लाइनें देखना शुरू कर रहे हैं क्योंकि टीएसए कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है।” सीनेट एप्रोप्रिएशन्स कमेटी में डीएचएस फंडिंग की देखरेख कर रहीं सीनेटर केटी ब्रिट ने कहा कि रिपब्लिकन की बातचीत की कोशिशों के बावजूद शटडाउन कई हफ्तों से जारी है।

उन्होंने कहा, “हम अब 24, 25 दिनों से सरकार के शटडाउन में हैं, उस विभाग के साथ जिसे वास्तव में अमेरिकियों को सुरक्षित रखने का दायित्व दिया गया है।” “यह लापरवाही है और यह भ्रामक है कि वे बातचीत की मेज पर आए ही नहीं।”

थ्यून ने ईरान के खिलाफ प्रशासन के सैन्य अभियान का भी बचाव किया और इसे एक आवश्यक सुरक्षा मिशन बताया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह पूरा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मिशन है, और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरा हो जाएगा।”

इस तीखी बहस ने वाशिंगटन में घरेलू सुरक्षा नीति और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को लेकर गहरे विभाजन को उजागर किया।

