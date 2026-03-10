Marco Rubio Iraq Statement : अमेरिका ने इराक में ईरान से जुड़े समूहों के हमलों की निंदा की

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इराक में ईरान व ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा हाल में किए गए हमलों की निंदा की। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यह बयान उन्होंने इराक और जर्मनी के नेताओं के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान दिया।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सूडानी से बातचीत की और इराक में हाल की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, “विदेश मंत्री ने इराक में ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी मिलिशिया समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों, जिनमें इराक की कुर्दिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, की कड़ी निंदा की।”

दोनों नेताओं ने इराक में अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी चर्चा की। “उन्होंने अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारियों और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इराकी सरकार द्वारा सभी संभव उपाय करने के महत्व को दोहराया।”

वॉशिंगटन पहले भी बार-बार चेतावनी दे चुका है कि ईरान समर्थित मिलिशियाओं के हमले अमेरिकी कर्मियों और क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए खतरा हैं।

रुबियो ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से भी बात की। इस चर्चा का केंद्र क्षेत्रीय तनाव और सहयोगियों के साथ समन्वय रहा।

विदेश विभाग ने कहा, “विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिका के उद्देश्यों को रेखांकित किया, अमेरिकी कर्मियों और सहयोगियों की सुरक्षा के महत्व और सहयोगियों के साथ निरंतर समन्वय पर जोर दिया।”

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय अस्थिरता में ईरान की भूमिका पर भी चर्चा की। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री और जर्मन विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरानी शासन द्वारा उत्पन्न वर्तमान खतरों पर चर्चा की और हालिया हमलों की निंदा की।

