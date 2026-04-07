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Iran Conflict News : ईरान में फंसे पायलट के रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने 155 एयरक्राफ्ट के साथ चलाया ऑपरेशन: ट्रंप

100 से ज्यादा विमानों के साथ अमेरिका का हाई-रिस्क ऑपरेशन, दो पायलट सुरक्षित निकाले गए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 07:46 AM
ईरान में फंसे पायलट के रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने 155 एयरक्राफ्ट के साथ चलाया ऑपरेशन: ट्रंप

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 100 से ज्यादा विमानों वाले एक बड़े अमेरिकी हवाई ऑपरेशन में ईरान में फंसे दो पायलट को बचाया गया। यह हाल के सालों में सबसे मुश्किल लड़ाकू खोज और रेस्क्यू मिशनों में से एक था।

बता दें, ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान गुरुवार देर रात एक एफ-15 फाइटर जेट गिर गया। एफ-15 ई के दोनों क्रू मेंबर ईरानी इलाके में इजेक्ट हो गए थे। एक पायलट को कुछ ही घंटों में ढूंढकर बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट लापता हो गया था। अमेरिकी पायलट लगभग दो दिनों तक पकड़ में नहीं आया फिर उसे एक बड़े फॉलो-अप मिशन में निकाला गया।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों से कहा, "कुछ ही घंटों में, हमारी सेना ने दुश्मन के एयरस्पेस में 21 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए, कई बार दुश्मन की तरफ से बहुत भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा। हम ईरान के ऊपर दिन में सात घंटे उड़ रहे थे।"

ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन ने कहा कि इजेक्ट होने के बाद दोनों पायलट अलग-थलग हो गए, जिससे उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

पहले पायलट को दिन के उजाले में तब बचाया गया जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट ईरानी एयरस्पेस में घुसा और दुश्मन सेनाओं से भिड़ा। दूसरा पायलट एक वेपन सिस्टम ऑफिसर था। वह जख्मी हालत में क्रैश साइट से बहुत दूर लैंड किया और दुश्मन के लोगों से घिरा हुआ था।

ट्रंप ने कहा कि वह काफी बुरी तरह घायल हो गया था और आतंकवादियों से भरे इलाके में फंसा हुआ था, जिससे उसे पकड़े जाने के डर से ऊबड़-खाबड़ इलाके से गुजरना पड़ा।

दूसरे रेस्क्यू मिशन का दायरा बहुत तेजी से बढ़ाया गया। ट्रंप ने कहा कि इसमें “155 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया, जिनमें चार बॉम्बर, 64 फाइटर, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे।” इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने घायल पायलट की तलाश कर रही ईरानी सेना को गुमराह करने के लिए खास योजना को अंजाम दिया।

सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि पूरा ऑपरेशन स्पीड और एक्यूरेसी पर निर्भर था। उन्होंने इसे समय के खिलाफ एक रेस बताया और सर्च की तुलना रेगिस्तान के बीच में रेत के एक कण की तलाश से की।

रैटक्लिफ ने कहा कि सीआईए ने इंसानी संपत्ति और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पायलट की तलाश कर रहे ईरानी रेस्क्यू टीम को उलझाने वाला कैंपेन चलाया।

दूसरे पायलट के पोजीशन की पुष्टि होने के बाद, अमेरिकी फोर्स ने भारी खतरे के बीच रात में रेस्क्यू शुरू किया। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि मिशन “हाई रिस्क, हाई स्टेक्स दुश्मन के इलाके के बीच में किए गए थे।”

उन्होंने कहा कि घायल पायलट ने अपना बीकन एक्टिवेट करने के बाद एक छोटा सा मैसेज भेजा, “गॉड इज गुड।”

केन ने कहा कि ए-10 सपोर्ट प्लेन और ड्रोन समेत रेस्क्यू एयरक्राफ्ट ने दुश्मन सेना से मुकाबला किया, जबकि हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़े। एक एयरक्राफ्ट पर फायरिंग हुई और बाद में उसे फ्रेंडली इलाके में छोड़ दिया गया, जबकि पहले रेस्क्यू में शामिल हेलीकॉप्टरों में भी आग लग गई, जिसमें पायलट को मामूली चोटें आईं।

गंभीर खतरों के बावजूद, बिना किसी जीवन के नुकसान के सभी लोगों ने मिलकर पायलट को रेस्क्यू किया। हेगसेथ ने कहा, "किसी भी अमेरिकी की जान नहीं गई।"

ट्रंप ने कहा कि कुछ मिलिट्री अधिकारियों ने खतरे की वजह से मिशन का विरोध किया था। उन्होंने कहा, "कुछ सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने कहा, आप ऐसा बिल्कुल न करें," और इस खतरे को देखते हुए कि "सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे।"

उन्होंने इस मामले में मीडिया के कवरेज को लेकर नाराजगी भी जताई, जिसमें पायलट के लापता होने की जानकारी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे ईरानी अधिकारी अलर्ट हो गए और बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर दी गई। ट्रंप ने कहा, "पूरा ईरान देश जानता था कि एक पायलट, अपनी जान के लिए लड़ रहा है।"

अधिकारियों ने कहा कि हाल के हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान में 10,000 से ज्यादा फाइटर जेट और 13,000 से ज्यादा हमले शामिल हैं। ट्रंप ने इस पैमाने को अनोखा बताया।

एफ-15ई को मार गिराना मौजूदा ऑपरेशन में किसी इंसान वाले एयरक्राफ्ट का पहला नुकसान था।

अमेरिका लंबे समय से दुश्मन के इलाके से अपने लोगों को वापस लाने के सिद्धांत को मानता रहा है। यह सिद्धांत वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक की लड़ाइयों में और मजबूत हुआ है। ऐसे मिशन लड़ाई में सबसे मुश्किल होते हैं और इनके लिए हवाई, जमीन और इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच तालमेल की जरूरत होती है।

अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं, इलाके में असर और सैन्य टकराव को लेकर विवाद हैं।

--आईएएनएस

 

 

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