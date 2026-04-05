US Chinese Automakers Ban : ट्रंप के बयान पर घमासान, अमेरिका में चीनी ऑटो कंपनियों की एंट्री के खिलाफ 'डेमोक्रेट्स' की चेतावनी

वाशिंगटन: अमेरिका में चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टैमी बाल्डविन, चक शूमर और एलिसा स्लॉटकिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि वे चीनी वाहन निर्माताओं को अमेरिका में काम करने से रोकें। उनका कहना है कि इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और लाखों अमेरिकी नौकरियों पर खतरा पैदा हो सकता है।

यह मामला तब सामने आया जब ट्रंप ने एक फोरम में संकेत दिया कि वे चीनी कंपनियों के अमेरिकी बाजार में आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "चीन को अमेरिकी बाजारों में आने दो।" इस बयान के बाद सीनेटरों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर आपत्ति जताई।

पत्र में नेताओं ने साफ कहा कि चीन में मुख्यालय रखने वाली ऑटो कंपनियां, जो कथित तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से काम करती हैं, अगर अमेरिका में गाड़ियां बनाती और बेचती हैं, तो इसके दूरगामी असर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

सीनेटरों ने यह भी मांग की कि कनाडा और मैक्सिको में बनी चीनी गाड़ियों को भी अमेरिका में प्रवेश से रोका जाए। साथ ही, उन्होंने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस 'बढ़ते वैश्विक खतरे' से निपटने की रणनीति बनाने की बात कही।

पत्र में अमेरिकी ऑटो सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया गया। इसमें बताया गया कि यह सेक्टर देश के जीडीपी का लगभग 3 से 5 प्रतिशत योगदान देता है और करीब 1.095 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसमें स्टील, सेमीकंडक्टर, और टायर जैसे बड़े सप्लाई चेन शामिल हैं।

सीनेटरों ने आरोप लगाया कि चीन की कंपनियां सरकारी सब्सिडी, कम मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों का फायदा उठाकर प्रतिस्पर्धा को असमान बना देती हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान होता है।

इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि चीन की पूरी तरह एकीकृत सप्लाई चेन (वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम) अमेरिका में नौकरियों को खत्म कर सकती है। पत्र में कहा गया है कि एक वाहन असेंबली लाइन की एक नौकरी के साथ सप्लायर नेटवर्क में लगभग दो और नौकरियां जुड़ी होती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। सीनेटरों ने कहा कि आज की कनेक्टेड गाड़ियां संवेदनशील डेटा भेज सकती हैं, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी बाहरी संस्थाओं तक पहुंच सकती है। उन्होंने रिमोट कंट्रोल के खतरे और चीन की सैन्य-नागरिक रणनीतियों से जुड़े जोखिमों का भी जिक्र किया।

सीनेटरों ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को अपनी स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिए। चीनी वाहन और कंपनियां किसी भी रूप में यहां काम करने के लिए स्वीकार्य नहीं हैं।

--आईएएनएस