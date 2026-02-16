अन्तरराष्ट्रीय

US Navy Intercepts Oil Tanker : अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक और तेल टैंकर को रोका

अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला टैंकर वेरोनिका III को रोका
Feb 16, 2026
अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक और तेल टैंकर को रोका

वॉशिंगटन:  पेंटागन ने रविवार को बताया कि अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक अन्य तेल टैंकर को रोका और उस पर सवार हो गई।

पेंटागन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि वेरोनिका III नामक पोत को अमेरिकी अधिकारियों ने कैरेबियन सागर से हिंद महासागर तक ट्रैक किया और फिर उसे रोककर निरीक्षण किया। बयान में कहा गया है, "रात भर में, अमेरिकी सेना ने इंडोपाकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में बिना किसी घटना के वेरोनिका III पर कार्रवाई की।"

अमेरिका का कहना है कि यह जहाज राष्ट्रपति के आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र किसी भी अवैध गतिविधि के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है।

बताया गया कि यह जहाज पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर है और इस पर ईरान और वेनेजुएला से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह जहाज करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल लेकर जा रहा था और 2023 से रूस, ईरान और वेनेजुएला के तेल परिवहन से जुड़ा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिसंबर में वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर “पूरी तरह का ब्लॉकेड” लगाने का आदेश दिया था।

पिछले सप्ताह भी अमेरिकी सेना ने एक और टैंकर को हिंद महासागर में रोककर जांच की थी।

अमेरिका का कहना है कि वह जमीन, हवा और समुद्र—हर जगह प्रतिबंधों को लागू करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में वेनेजुएला में आने या जाने वाले सभी अमेरिकी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया था।

3 जनवरी को अमेरिका की कार्रवाई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद से यह प्रतिबंध जारी है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने रविवार को एक पोस्ट में कहा, "अंतरराष्ट्रीय जल कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। जमीन, हवा या समुद्र से, हम आपको ढूंढ लेंगे और न्याय दिलाएंगे। रक्षा विभाग अवैध तत्वों और उनके सहयोगियों को समुद्री क्षेत्र में आने-जाने की आजादी नहीं देगा।"

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक, वेरोनिका III 3 जनवरी, 2026 को वेनेजुएला से निकला था, उसी दिन वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था, और इसमें लगभग 19 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल था।

--आईएएनएस

 

 

