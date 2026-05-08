Hong Kong Democracy : शी जिनपिंग पर जिमी लाई की रिहाई के लिए दबाव बनाएं

वाशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस के 100 से ज्यादा लॉमेकर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी अगली मुलाकात में हांगकांग के जेल में बंद हांगकांग के मीडिया टाइकून और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जिमी लाई को रिहा करें। लॉमेकर्स ने कहा कि 78 वर्षीय जिमी लाई की तबीयत लगातार खराब हो रही है।

अमेरिकी प्रतिनिधि क्रिस स्मिथ और सीनेटर रिक स्कॉट की अगुवाई में भेजे गए एक संयुक्त पत्र में कहा गया कि हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिमी लाई को दी गई 20 साल की सजा उनके लिए लगभग उम्रकैद जैसी है।

7 मई को भेजे गए इस पत्र में लॉमेकर्स ने लिखा, “जब आप शी जिनपिंग से शिखर बैठक में बातचीत करेंगे, तो कृपया हांगकांग के राजनीतिक कैदी जिमी लाई का मुद्दा उठाएं और उनकी रिहाई की मांग करें।”

इस पत्र पर दोनों दलों के 107 लॉमेकर्स ने हस्ताक्षर किए हैं। जिनमें सीनेट के बहुमत दल के नेता जॉन थून, सीनेट के अल्पसंख्यक दल के नेता चक शूमर, मिच मैककॉनेल, नैन्सी पेलोसी, रो खन्ना, टॉम कॉटन, कोरी बुकर, टिम केन, राजा कृष्णमूर्ति और एमी क्लोबुचर शामिल हैं।

जिमी लाई बंद हो चुके अखबार 'एप्पल डेली' के संस्थापक हैं। उन्हें हांगकांग में विरोध की आवाज दबाने के खिलाफ संघर्ष का बड़ा प्रतीक माना जाता है।

लॉमेकर्स ने पत्र में लिखा, “9 फरवरी 2026 को 78 वर्षीय जिमी लाई को हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए यह सजा उनके जीवन का बाकी समय जेल में बिताने जैसी है।”

लॉमेकर्स ने इस मामले को मानवीय संकट बताया। पत्र में कहा गया, “जिमी लाई को आजादी दिलाने का मानवीय आधार बेहद जरूरी और स्पष्ट है। वह एक धार्मिक कैथोलिक और सफल कारोबारी हैं, जो पिछले पांच साल से हिरासत में हैं। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर समय एकांत कारावास में बिताया है।"

पत्र में यह भी कहा गया कि जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत और बिगड़ी है। लॉमेकर्स ने चेतावनी दी कि लगातार अलग-थलग रखने और खराब जेल परिस्थितियों से उन्हें स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है।

चीन मामलों पर अमेरिकी आयोग के सह-अध्यक्ष क्रिस स्मिथ ने कहा कि ट्रंप के पास शी जिनपिंग से सीधे बात करने का दुर्लभ मौका है। उन्होंने कहा, “जिमी लाई की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए हम राष्ट्रपति ट्रंप से अपील करते हैं कि वह शी जिनपिंग से मुलाकात में उनकी मानवीय आधार पर रिहाई की मांग करें।”

लॉमेकर्स ने ट्रंप से मांग की कि जिमी लाई को तुरंत मानवीय आधार पर रिहा कराया जाए, ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके और वह अपने परिवार से मिल सकें। पत्र में यह भी कहा गया कि जिमी लाई के परिवार और समर्थकों ने संकेत दिया है कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है, तो वह हांगकांग छोड़ देंगे और सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाएंगे। लॉमेकर्स ने इसे परिवार को फिर से मिलाने और इस मामले को दुखद अंत से बचाने का व्यावहारिक रास्ता बताया।

स्मिथ लंबे समय से जिमी लाई की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हांगकांग और चीन में 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' के दुरुपयोग को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में कई सुनवाइयों का नेतृत्व भी किया है। इसी क्रम में, साल 2026 के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन के दौरान स्मिथ के मेहमान के रूप में लाई की बेटी क्लेयर मौजूद थीं। इससे पहले, साल 2023 में लाई के बेटे सेबेस्टियन ने भी कांग्रेस के समक्ष हांगकांग के राजनीतिक बंदियों की स्थिति पर अपनी गवाही दी थी।

--आईएएनएस