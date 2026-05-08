United States National Security : अमेरिकी लॉमेकर्स ने उठाया बड़ा कदम, चीन को संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों के पास जमीन खरीदने से रोकने के लिए नया विधेयक पेश

वाशिंगटन: अमेरिकी लॉमेकर्स के एक ग्रुप ने चीन और अन्य विरोधी देशों की ओर से अमेरिका की कृषि भूमि और संवेदनशील सैन्य व बुनियादी ढांचा स्थलों के पास संपत्ति खरीदने पर कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को लेकर वाशिंगटन में बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

दरअसल, चीन पर बनी विशेष समिति के अध्यक्ष जॉन मूलेनर ने विरोधी देशों से अमेरिकी कृषि भूमि और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक पेश किया था। हालांकि, कुछ दलों के लॉमेकर्स ने अमेरिकी सड़कों पर चीनी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने की योजना की घोषणा की।

मूलेनर ने कहा, "खाद्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है और हम चीन जैसे विरोधी देशों को अपने सबसे संवेदनशील सैन्य और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा स्थलों के पास अमेरिकी कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते।"

उन्होंने कहा कि यह कानून कमियों को दूर करेगा और विरोधी देशों को जमीन खरीदने से रोकेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट निवेश नीति' और अमेरिकी कृषि विभाग की 'फार्म सुरक्षा कार्य योजना' को भी लागू करेगा।

प्रस्तावित कानून अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति (सीएफआईयूएस) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगा, ताकि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जुड़ी संस्थाएं रियल एस्टेट डील्स की समीक्षा की जा सकें। इसके तहत उच्च जोखिम वाले रियल एस्टेट लेनदेन की नई श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें कृषि भूमि, बंदरगाह, दूरसंचार ढांचा और सैन्य एवं खुफिया प्रतिष्ठानों के पास की संपत्तियां शामिल होंगी।

यह विधेयक संवेदनशील स्थलों की परिभाषा का भी विस्तार करता है, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान, नासा केंद्र, एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाह, डेटा सेंटर, फाइबर ऑप्टिक नोड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाएं और महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा शामिल हैं। विधेयक के अनुसार, उच्च जोखिम वाले लेनदेन को तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अनसुलझा जोखिम माना जाएगा, जब तक कि उन्हें एक उच्च-मानक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी न मिल जाए।

इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों ने समर्थन दिया है। इनमें प्रतिनिधि जोश गॉटहाइमर, जिमी पैनेटा और माइक थॉम्पसन शामिल हैं। दोनों पार्टियों के सांसदों ने लगातार यह तर्क दिया है कि रणनीतिक क्षेत्रों में चीन से जुड़े निवेश, अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपूर्ति शृंखलाओं में कमियों को उजागर कर सकते हैं।

इसके साथ ही, मूलेनर और कांग्रेस सदस्य डेबी डिंगेल ने अमेरिकी सड़कों पर चीनी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अलग कानून पेश करने की योजना की घोषणा की। सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा, "अमेरिकी सड़कों पर चलने वाला हर वाहन एक चलता-फिरता डेटा संग्रह उपकरण है, जो वास्तविक समय में स्थान, आवाजाही, लोगों और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी जुटाता है और हम चीनी वाहनों या उनके पुर्जों को इस प्रणाली का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दे सकते।"

गौरतलब है कि यह प्रस्ताव ऐसे समय लाया गया है, जब वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा और ताइवान को लेकर व्यापक तनाव पहले से बना हुआ है।

--आईएएनएस