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Donald Trump Iran Warning : बातचीत का मुख्य फोकस ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को कम करना : ट्रंप

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले ट्रंप की चेतावनी, होर्मुज स्ट्रेट पर सख्त रुख
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 11, 2026, 04:53 AM
बातचीत का मुख्य फोकस ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं को कम करना : ट्रंप

वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए ईरानी डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान में पहुंचने वाला है। वहीं इस वार्ता के शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है।

मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान की नौसेना और सेना का खात्मा हो गया है।

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही फिर से खुल जाएगा, ईरान के सहयोग से या उसके बिना। वहीं उन्होंने पाकिस्तान में ईरान के साथ वार्ता को लेकर कहा कि अभी पाकिस्तान जा रहे अमेरिकी नेगोशिएटर मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने पर फोकस कर रहे हैं कि तेहरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर पाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट से आसानी से रास्ता सुनिश्चित करने की कोशिशों के बारे में कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम इसे किसी न किसी तरह खत्म कर देंगे।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से कहा कि ईरान के साथ डील में उनका मुख्य फोकस देश की न्यूक्लियर क्षमताओं को कम करना है। उन्होंने कहा, "कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं। बस इतना ही यह इस डील का 99 फीसदी हिस्सा है।" पाकिस्तान में बातचीत के बीच ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कहा, "शासन में परिवर्तन पहले ही हो चुका है। हालांकि, हमारी योजना ये नहीं थी। हम स्ट्रेट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो व्यापार नहीं हो पाएगा। भले ही हम स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरे देश करते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे जल्दी खोलेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "हम पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है। वे मिलिट्री तौर पर हार गए हैं और अब हम [स्ट्रेट] खोलने जा रहे हैं... आपके पास एक अच्छी टीम है और वे कल मिलेंगे। हम देखेंगे कि यह सब कैसे होता है।"

जब पूछा गया कि क्या डील में स्ट्रेट भी शामिल होगा, तो ट्रंप ने कहा, “हां, लेकिन वह अपने आप खुल जाएगा।” उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चैनल काफी जल्द खुल जाएगा।

इसके अलावा, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत में अमेरिकी डेलिगेशन को लीड करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ट्रंप ने शुक्रवार दोपहर वेंस के बारे में कहा, “मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है।”

इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान स्ट्रेट होर्मुज से जहाजों के ट्रांजिट के लिए टोल लेने वाला है। इसे लेकर जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल किया कि क्या वो इसे होने देंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, "नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे; यह इंटरनेशनल वॉटर है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ पाकिस्तान में बातचीत के बाद भविष्य में वार्ता की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो, ट्रंप ने कहा, "मुझे देखना होगा कि क्या होता है। वे 47 साल से दूसरे प्रेसिडेंट्स से बात कर रहे हैं और हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

 

 

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