US Iran Talks : अमेरिका ने ईरान वार्ता में प्रगति के दिए संकेत, कहा-समझौते की संभावनाओं को लेकर हैं आश्वस्त

वॉशिंगटन: व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत “सार्थक और जारी” है। हालांकि होरमुज़ जलडमरूमध्य को लेकर जारी तनाव अब भी वार्ता की गति और परिणाम को प्रभावित कर रहा है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है। उन्होंने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वॉशिंगटन ने औपचारिक रूप से मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने की मांग की है।

लेविट ने कहा, “इस समय हम इन वार्ताओं में पूरी तरह से शामिल हैं” और जोड़ा कि बातचीत “सार्थक और जारी” है।

उन्होंने बताया कि ईरान के साथ कई स्तरों पर बातचीत जारी है और आमने-सामने बैठकों की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, “मैंने आमने-सामने बातचीत की संभावना को लेकर कुछ खबरें भी देखी हैं। इस पर चर्चा हो रही है लेकिन जब तक व्हाइट हाउस से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाएगा।”

मध्यस्थता के प्रयासों पर बोलते हुए लेविट ने कहा, “इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक बेहतरीन मध्यस्थ रहा है,” और जोड़ा, “इसी वार्ता में वही एकमात्र मध्यस्थ है।”

उन्होंने कहा कि कई देशों ने बातचीत को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है लेकिन प्रशासन इस्लामाबाद के माध्यम से एक सुव्यवस्थित वार्ता प्रक्रिया बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है।

लेविट ने संकेत दिया कि अगर अगला दौर तय होता है, तो उसकी बैठक संभवतः पहले की बैठकों वाली ही जगह पर होगी।

व्हाइट हाउस ने वार्ता की दिशा को लेकर सतर्क आशावाद जताया। उन्होंने कहा, “हम समझौते की संभावनाओं को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं।” यह जारी कूटनीतिक प्रयासों का हवाला देते हुए कहा गया।

साथ ही, लेविट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी समझौते के लिए समय-सीमा तय नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, “मैं कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से समय-सीमा निर्धारित नहीं करूंगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातचीत की स्थिति स्पष्ट कर दी है। “उन्होंने इन वार्ताओं में अपनी सीमाएं दूसरी ओर के सामने साफ कर दी हैं।”

व्हाइट हाउस ने क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को लेकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जहां ईरान से जुड़े जहाजों को लक्षित करते हुए नाकेबंदी लागू है, वहीं अमेरिकी बल अन्य जहाजों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहे हैं।

लेविट ने कहा, “क्षेत्र में हमारी अमेरिकी सेनाएं उन जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही हैं जो गैर-ईरानी बंदरगाहों से होरमुज़ जलडमरूमध्य के जरिए आ-जा रहे हैं।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई “उन सभी देशों के जहाजों पर लागू होती है जो ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश कर रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं।”

--आईएएनएस