US Iran Ceasefire Talks : अमेरिका-ईरान की बातचीत रही बेनतीजा, पाकिस्तान से रवाना हुए जेडी वेंस

इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर लगभग 21 घंटे की बातचीत हुई। हालांकि, यह लंबी बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं।

बातचीत के बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, “बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि यह अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है।”

जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगभग एक दिन तक लगातार बातचीत के बाद अपना आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर पेश किया गया था। अच्छी नीयत से कई अहम बातचीत हुई लेकिन प्रस्ताव को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।

उन्होंने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर संवर्धन फैसिलिटी "नष्ट" कर दी गई हैं, जिससे बातचीत का फोकस तेहरान से न्यूक्लियर हथियार न बनाने का लंबे समय का वादा हासिल करने पर आ गया है।

उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले सालों में भी न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने से बचने का पक्का इरादा दिखाने को तैयार है।

वेंस ने कहा, "सीधी सी बात यह है कि हमें यह पक्का वादा देखने की ज़रूरत है कि वे न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहेंगे और वे ऐसे टूल्स नहीं चाहेंगे जिनसे वे जल्दी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हम इन बातचीत के जरिए यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

इस बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने अमेरिका-ईरान के बीच हुई बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि यह जरूरी है कि दोनों पक्ष सीजफायर के अपने कमिटमेंट को बनाए रखें।

उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूरे इलाके और उससे आगे भी पक्की शांति और खुशहाली पाने के लिए सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे।”

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान व अमेरिका के बीच बातचीत और बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

डार ने सीजफायर में मदद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करने के लिए दोनों पक्षों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष टिकाऊ शांति पाने के लिए सकारात्मक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे।

--आईएएनएस