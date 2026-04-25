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Indo Pacific Strategy : इंडो-पैसिफिक 21वीं सदी का निर्णायक क्षेत्र, प्रतिरोध बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता: एडमिरल पैपारो

इंडो-पैसिफिक को 21वीं सदी का निर्णायक क्षेत्र बताते हुए अमेरिका ने चीन को लेकर रणनीति स्पष्ट की
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Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 02:37 AM
इंडो-पैसिफिक 21वीं सदी का निर्णायक क्षेत्र, प्रतिरोध बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता: एडमिरल पैपारो

वाशिंगटन: अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पैपारो ने लॉ-मेकर्स से कहा है कि इंडो-पैसिफिक "21वीं सदी का निर्णायक रणनीतिक क्षेत्र" है। इसके साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन को इस क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन, अग्रिम सैन्य उपस्थिति और तकनीकी लाभ के माध्यम से प्रतिरोध को बनाए रखना चाहिए।

इस सप्ताह कांग्रेस की सुनवाई के दौरान, पैपारो ने कहा कि क्षेत्र में प्रतिरोध क्षमता निरंतर अभियानों और सहयोगियों के साथ समन्वय पर निर्भर करती है और यह हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है।

उन्होंने कहा, "हम गतिशील युद्ध शक्ति के साथ प्रतिरोध क्षमता विकसित करते हैं और प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में अभियान चलाते हैं।"

पैपारो ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का हवाला देते हुए कहा, "हमारे सहयोगी और साझेदार हमारी युद्ध क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करते हैं।"

भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई दिल्ली के साथ सैन्य संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यह एक प्राथमिकता वाला सहयोग बना हुआ है, जो प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए वाशिंगटन के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

पैपारो ने चेतावनी दी कि चीन का दृष्टिकोण पारंपरिक सैन्य विस्तार से कहीं आगे जाता है। उन्होंने "सूचना संचालन," दबाव और कानूनी दांव-पेच जैसी रणनीतियों का हवाला दिया, जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष संघर्ष के बिना क्षेत्रीय व्यवस्था को नया रूप देना है। उन्होंने कहा, "ये सभी ऐसी आकस्मिक स्थितियां हैं, जिनकी हम बहुत गहराई से योजना बनाते हैं।"

उन्होंने युद्ध के तीव्र विकास पर भी जोर दिया और कहा कि अमेरिका को उभरती प्रौद्योगिकियों और युद्धक्षेत्र की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा। पैपारो ने चल रहे संघर्षों से मिले सबक का हवाला देते हुए कहा, "हम हर दिन सस्ते, वितरित और सटीक मारक क्षमता का व्यवसायीकरण को देखते हैं।"

एडमिरल ने उन्नत और लागत प्रभावी क्षमताओं के मिश्रण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमें उत्कृष्ट चीजों को नष्ट करने के लिए उत्कृष्ट उपकरणों की आवश्यकता है, जबकि कम उत्कृष्ट चीजों को नष्ट करने के लिए हमें सस्ते उपकरणों की आवश्यकता है।" उन्होंने मानवरहित प्रणालियों और विस्तार योग्य हथियारों में निवेश पर जोर दिया।

पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी जॉन नोह ने प्रशासन के रुख को दोहराते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका "टकराव के बजाय ताकत के बल पर चीन को रोकना" चाहता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी एक शक्ति क्षेत्र पर हावी न हो।

नोह ने कहा, "इसका उद्देश्य चीन पर प्रभुत्व स्थापित करना या उसे अपमानित करना नहीं है। बल्कि, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।"

पैपारो ने रूस के साथ चीन के बढ़ते संबंधों पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि बीजिंग "रूस की युद्ध मशीन को शक्ति देने वाले 90 प्रतिशत सेमीकंडक्टर" और अधिकांश महत्वपूर्ण औद्योगिक उपकरण प्रदान करता है। इस संबंध को "बेहद चिंताजनक" बताया।

सुनवाई के दूसरे भाग में प्रतिनिधियों ने व्यापक भू-राजनीतिक दबावों और एशिया में अमेरिकी रणनीति पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रतिनिधि एडम स्मिथ ने कहा कि गठबंधन बनाए रखना प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य जगहों पर चल रहे संघर्ष अमेरिकी संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, "मध्य पूर्व में युद्ध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी भारी समस्याएं पैदा कर रहा है।"

उन्होंने साझेदारों के साथ विश्वसनीयता के महत्व पर जोर दिया। स्मिथ ने कहा, "हमें उन्हें यह बताना होगा कि हम उनके साथ हैं और वे हम पर भरोसा कर सकते हैं।"

अन्य प्रतिनिधियों ने ताइवान को हथियारों की आपूर्ति में देरी और रक्षा उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता पर चिंता जताई। पैपारो ने इस तात्कालिकता पर सहमति जताते हुए कहा कि आपूर्ति "न केवल समय पर, बल्कि समय से पहले" की जानी चाहिए।

संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर चिंताओं के बावजूद, पापारो ने कहा कि अमेरिकी सेना आक्रामकता को रोकने के लिए तैयार है, और गतिशीलता, रसद और निरंतर उपस्थिति को प्रमुख तत्व बताया।

--आईएएनएस

 

 

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