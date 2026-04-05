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US Green Card Cancel : ईरान कनेक्शन पर अमेरिका सख्त, ग्रीन कार्ड रद्द, दो विदेशी नागरिक हिरासत में

ईरान लिंक के आरोप में अमेरिका की कार्रवाई, ग्रीन कार्ड रद्द कर डिपोर्टेशन शुरू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:38 AM
ईरान कनेक्शन पर अमेरिका सख्त, ग्रीन कार्ड रद्द, दो विदेशी नागरिक हिरासत में

वॉशिंगटन: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान से जुड़े संबंधों के आरोप में दो विदेशी नागरिकों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों को हिरासत में लेकर देश से निष्कासन (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हामिदेह सोलेमानी अफशार और उनकी बेटी को संघीय एजेंसियों ने उस समय गिरफ्तार किया, जब उनकी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की स्थिति समाप्त कर दी गई। फिलहाल दोनों अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) की हिरासत में हैं।

रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “हाल तक हामिदेह सोलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक के रूप में आलीशान जिंदगी जी रही थीं। इस सप्ताह मैंने उनकी कानूनी स्थिति खत्म कर दी और अब वे आईसीई की हिरासत में हैं, जहां से उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है।”

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, हामिदेह सोलेमानी अफशार पर ईरान की “तानाशाही और आतंकवादी” सरकार का खुला समर्थन करने का आरोप है। विभाग ने कहा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए ईरानी प्रचार को बढ़ावा दिया, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों पर हमलों का समर्थन किया और अमेरिका को “ग्रेट सैटन” बताया।

यह मामला ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से जुड़े पारिवारिक संबंधों से भी जुड़ा बताया जा रहा है, जिनकी 2020 में इराक में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी।

विदेश विभाग ने यह भी बताया कि अफशार के पति को भी अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसी कार्रवाई के तहत इस महीने की शुरुआत में फातिमेह अर्देशिर-लारीजानी और उनके पति सैयद कलांतर मोतामेदी की कानूनी स्थिति भी समाप्त कर दी गई थी। दोनों अब अमेरिका में नहीं हैं और भविष्य में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रशासन “ऐसे विदेशी नागरिकों को देश में रहने की अनुमति नहीं देगा, जो अमेरिका विरोधी या आतंकवादी शासन का समर्थन करते हैं।”

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस कार्रवाई में सहयोग के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और आईसीई का आभार भी जताया है।

--आईएएनएस

 

 

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