US Government Shutdown : अमेरिकी सरकार के ठप्प होने पर लोगों में निराशा

Oct 02, 2025, 04:50 PM
सीजीटीएन सर्वे : अमेरिकी सरकार के ठप्प होने पर लोगों में निराशा

बीजिंग: पहली अक्टूबर को अमेरिकी संघीय सरकार को बजट सवाल से फिर से बंद होना पड़ा।

चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन द्वारा 38 देशों के लोगों के बीच चलाए गए एक सर्वे से जाहिर है कि अधिकांश लोगों को अमेरिकी राजनीति के निष्प्रभाव और शासन व्यवस्था में जमी पुरानी समस्या के प्रति गहरी निराशा है। उनका आम विचार है कि कथित अमेरिकी शैली वाला लोकतंत्र तेजी से लोकतंत्र की प्रारंभिक आकांक्षा से दूर हो रहा है।

इस सर्वे में 74.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में दो पार्टियों के संघर्ष से सामाजिक विभाजन गंभीर हो रहा है। 74.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में दो पार्टियों के संघर्ष से अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद सवालों को उजागर किया गया है। 73.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में फौरन ही बदलाव लाने की जरूरत है।

ओशिनिया में सिर्फ 41.1 प्रतिशत और यूरोप में सिर्फ 56.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अमेरिकी सरकार की शासन क्षमता को मान्यता दी। ओशिनिया और यूरोप में अलग-अलग तौर पर सिर्फ 34.3 प्रतिशत और 39.1 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी सरकार की जनजीवन सुधारने की क्षमता को मान्यता दी।

इसके अलावा, सिर्फ ओशिनिया और यूरोप में सिर्फ 21.8 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी क्षमता को मान्यता दी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

