Sikh Woman Deportation : सिख महिला के डिपोर्टेशन पर गरमाई सियासत, वडिंग बोले- ये हिंदुस्तान के नागरिकों का अपमान

73 वर्षीय सिख महिला की डिपोर्टेशन पर पंजाब कांग्रेस ने उठाए सवाल
Sep 26, 2025, 12:20 PM
सिख महिला के डिपोर्टेशन पर गरमाई सियासत, वडिंग बोले- ये हिंदुस्तान के नागरिकों का अपमान

चंडीगढ़: 73 वर्षीय सिख महिला को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "किसी महिला को इस तरह से डिपोर्ट करना हिंदुस्तान के नागरिकों का अपमान है। प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे नागरिकों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर ऐसे भेज रहे हैं, जैसे कोई क्रिमिनल होता है।"

पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र पर अमरिंदर सिंह ने कहा, "अब वे इस विशेष सत्र में क्या दिखाना चाहते हैं? हमें पता है कि वे मुख्य रूप से अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। सरकार बड़े-बड़े काम के दावे करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जनता नहीं कहेगी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, तब तक बात नहीं बनेगी। पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि सरकार बाढ़ को लेकर पूरी तरह से फेल हो गई है।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करती है और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एसडीआरएफ का पैसा कहां चला गया और किसने उसका इस्तेमाल किया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि सरकार के पास 9 हजार करोड़ रुपए थे, लेकिन पैसे कहां चले गए? इन सभी मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा।"

बता दें कि पंजाब के मोहाली की रहने वाली 73 वर्षीय बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। वे लगभग 30 सालों से कैलिफोर्निया में अपने परिवार के साथ रह रही थीं, लेकिन कथित तौर पर दस्तावेजों की कमी के चलते अमेरिकी इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने उन्हें हिरासत में लिया और बिना परिवार से मिलाए ही हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत भेज दिया।

 

