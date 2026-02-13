अन्तरराष्ट्रीय

US China CMP : चीन और अमेरिका की कंपनियों के बीच सहयोग सक्रिय

पेइचिंग में अमेरिका-चीन CMP 20वीं वर्षगांठ पर व्यापार सहयोग और नए अवसरों पर जोर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 13, 2026, 06:31 AM
चीन और अमेरिका की कंपनियों के बीच सहयोग सक्रिय

बीजिंग: अमेरिका-चीन वाणिज्यिक मैच-मेकिंग परियोजना (सीएमपी) की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 9 फरवरी को चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुआ।

बताया जाता है कि चीनी व्यापार संवर्धन संघ और चीन स्थित अमेरिकी दूतावास आदि संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बास्केटबॉल मैच और आदान-प्रदान बैठक के तरीके से आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक चीनी और अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस मौके पर चीन में अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माइकल हार्ट ने कहा कि एमचैम चाइना हर साल सर्वेक्षण करता है, जिसे चीन में व्यावसायिक वातावरण सर्वे कहा जाता है। इसका उद्देश्य चीन में अमेरिकी कंपनियों के आत्मविश्वास स्तर को समझना है। वर्ष 2026 में किए गए सर्वेक्षण का परिणाम सक्रिय है। अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि चीनी बाजार अमेरिका के लिए मौकों से भरा है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक कंपनियों ने चीन में व्यापार में लाभप्रदता प्राप्त की।

वहीं, चीनी व्यापार संवर्धन संघ के अधिकारी ली श्यांग ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच हरित और कम कार्बन, रेल पारगमन और वित्तीय निवेश आदि क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ रहा है। यह दोनों पक्षों के सहयोग के रुझान के अनुरूप है। दोनों देशों की कंपनियों को ऑर्डर से ठोस लाभ मिला है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

Investment ExchangeBilateral Trade RelationsSino-US BusinessAmerican Chamber ChinaCommercial MatchmakingTrade Opportunities 2026Peijing EventBusiness CollaborationUS-China TradeCMP Anniversary

Related posts

Loading...

More from author

Loading...