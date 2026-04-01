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India US Relations : ट्रंप अमेरिका-भारत संबंधों को लेकर बेहद गंभीर: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

व्हाइट हाउस में ट्रंप-गोर मुलाकात, भारत-अमेरिका संबंधों पर फोकस
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Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 05:28 AM
ट्रंप अमेरिका-भारत संबंधों को लेकर बेहद गंभीर: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

वाशिंगटन: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की बहुत परवाह करते हैं।

गोर ने संक्षिप्त यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद एक सार्वजनिक संदेश में बैठक का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा, “कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए वापस अमेरिका में हूं। पहला पड़ाव, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से मुलाकात की।”

राजदूत ने चर्चाओं का विवरण नहीं दिया और व्हाइट हाउस ने भी बैठक का कोई औपचारिक विवरण जारी नहीं किया है। गोर द्वारा साझा की गई तस्वीर के अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी ओवल ऑफिस में हुई बैठक में उपस्थित थे।

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब वाशिंगटन पश्चिम एशिया में तनाव सहित कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, साथ ही साथ प्रमुख रणनीतिक साझेदारियों को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है।

गोर द्वारा ट्रंप की अमेरिका-भारत संबंधों में व्यक्तिगत रुचि का जिक्र नीति निर्माताओं और विश्लेषकों द्वारा बारीकी से देखा जाएगा, खासकर दोनों देशों के बीच सहयोग के बढ़ते दायरे को देखते हुए।

हालांकि पिछले 10 महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन भारत में शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के रूप में गोर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करने में काफी सक्रिय रहे हैं।

यह बैठक व्हाइट हाउस और नई दिल्ली में उनके शीर्ष दूत के बीच चल रहे समन्वय को भी दर्शाती है, क्योंकि दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एकमत होने की कोशिश कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है, जिसके साथ समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ रहा है। साथ ही, दोनों पक्षों ने रणनीतिक संबंधों में गति बनाए रखते हुए व्यापार और नियामक मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए काम किया है।

--आईएएनएस

 

 

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