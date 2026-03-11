US Bombers Iran Strike : ईरानी आसमान के अंदर तक उड़ रहे हैं यूएस जेट : जनरल केन

वाशिंगटन: पेंटागन ने कहा कि वाशिंगटन के मिलिट्री कैंपेन के पहले फेज में ईरान के ज्यादातर एडवांस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को बेअसर कर दिए जाने के बाद, यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानी एयरस्पेस में बिना किसी डर के काम कर रहे हैं।

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने रिपोर्टर्स को बताया कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दूसरे हफ्ते में पहुंचने के साथ ही ईरान के कई हाई-एंड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम अब यूएस एयरक्राफ्ट के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रहे हैं।

केन ने पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, "उनके ज्यादातर हाई-एंड सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम इस समय कोई फैक्टर नहीं हैं। हम उन फाइटर एयरक्राफ्ट को मूव कर सकते हैं जो अपेक्षाकृत बिना किसी डर के अंदर तक जा रहे हैं।"

केन ने कहा कि यूएस के नेतृत्व वाले कैंपेन ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 5,000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन फैसिलिटी और पूरे ईरान में दूसरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के बॉम्बर्स ने हाल ही में दक्षिणी हिस्से में गहराई में दबे मिसाइल लॉन्चर पर दर्जनों 2,000 पाउंड के जीपीएस पेनेट्रेटिंग हथियार गिराए हैं।"

अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन बनाने वाले नेटवर्क को भी निशाना बनाया है। केन ने आगे कहा, "हमने उनकी ऑटोनॉमस क्षमता की जड़ तक पहुंचने के लिए कई वन-वे ड्रोन फैक्ट्रियों पर भी हमला किया है।"

पेंटागन के मुताबिक, लगातार हवाई कैंपेन ने लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की संख्या में तेजी से कमी की है।

केन ने कहा, "बैलिस्टिक मिसाइल हमले जहां से शुरू हुए थे, वहां से 90 प्रतिशत कम हो रहे हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद से वन-वे अटैक ड्रोन में 83 प्रतिशत की कमी आई है।" इस कैंपेन का फोकस खाड़ी में ईरान की नेवल क्षमताओं को कमजोर करने पर भी रहा है।

चेयरमैन ने कहा, "हम 50 से ज्यादा ईरानी नेवी के जहाजों को आर्टिलरी, फाइटर्स, बॉम्बर्स और समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके कैंपेन में शामिल कर रहे हैं।"

नष्ट किए गए जहाजों में एक ईरानी ड्रोन कैरियर शिप भी था, जिसका इस्तेमाल बिना पायलट वाले हवाई ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने के लिए किया गया था।

पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का हवाई दबदबा, एयरक्राफ्ट को ईरानी इलाके में और अंदर तक घुसने और मिसाइल और ड्रोन डेवलपमेंट से जुड़े मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की इजाजत दे रहा है।

केन ने कहा, "हमने ईरान के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हमले प्रोडक्शन फैसिलिटीज, रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट थे।

सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने कहा कि यह कैंपेन जबरदस्त और लगातार सटीक काम कर रहा है, क्योंकि यूएस सेना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मिलिट्री क्षमताओं को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है।

हेगसेथ ने कहा, "हम टेक्निकल स्किल और मिलिट्री फोर्स के जबरदस्त प्रदर्शन में दुश्मन को कुचल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तीन मुख्य मकसदों पर फोकस रहा, ईरान के मिसाइल स्टॉक और लॉन्चर को खत्म करना, उसकी नेवी को कमजोर करना, और यह पक्का करना कि सरकार कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके।

उन्होंने कहा, "हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक दुश्मन पूरी तरह से और पक्के तौर पर हार नहीं जाता।" साथ ही, चेयरमैन ने चेतावनी दी कि ईरान के एयर डिफेंस के कमजोर होने के बावजूद लड़ाई का खतरा बना हुआ है।

पेंटागन ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे ईरानी फोर्स लड़ाई के मैदान में अपनी टैक्टिक्स बदल रही है, कैंपेन लगातार बदल रहा है।

--आईएएनएस