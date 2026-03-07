US Marine Reinsurance : अमेरिका ने 20 अरब डॉलर की खाड़ी शिपिंग बीमा योजना शुरू की

वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 अरब डॉलर की समुद्री पुनर्बीमा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ईरान के साथ संघर्ष से जुड़े तनावों के बीच खाड़ी क्षेत्र के माध्यम से शिपिंग मार्गों की सुरक्षा करना और व्यापार को स्थिर करना है।

इस पहल की घोषणा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफसी) और अमेरिकी वित्त विभाग ने ने की, जो ट्रंप द्वारा एक विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी देने के बाद सामने आई।

डीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेन ब्लैक और ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले जहाज़ों के लिए समुद्री पुनर्बीमा कवरेज दिया जाएगा, जिसमें युद्ध जोखिम बीमा भी शामिल होगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य शिपिंग मार्गों में भरोसा बहाल करना और जारी संकट के दौरान वैश्विक व्यापार को समर्थन देना है। ब्लैक ने एक बयान में कहा, “यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर काम करते हुए, डीएफसी का कवरेज ऐसा सुरक्षा स्तर प्रदान करेगा जो कोई अन्य पॉलिसी नहीं दे सकती।”

यह कार्यक्रम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि आवश्यक वस्तुएँ इस क्षेत्र से लगातार गुजरती रहें।

ब्लैक ने कहा, “हमें भरोसा है कि हमारी पुनर्बीमा योजना तेल, पेट्रोल, एलएनजी, जेट ईंधन और उर्वरक को होर्मुज जलडमरू के माध्यम से फिर से दुनिया तक पहुँचाने में मदद करेगी।”

नई सुविधा के तहत समुद्री नुकसान के लिए लगभग 20 अरब डॉलर तक का बीमा एक घूर्णन आधार पर दिया जाएगा। यह बीमा केवल उन जहाज़ों पर लागू होगा जो कार्यक्रम के तहत तय किए गए विशेष मानकों को पूरा करते हैं।

शुरुआत में यह कवरेज योग्य जहाज़ों के लिए पतवार, मशीनरी और कार्गो बीमा पर केंद्रित रहेगा।

अमेरिका ने कहा कि यह कार्यक्रम चुनी हुई अमेरिकी बीमा कंपनियों पर निर्भर करेगा जिन्हें प्राथमिक भागीदार के रूप में पहचाना गया है। संचालन शुरू करने के लिए यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड के साथ समन्वय किया जा रहा है।

यह पहल अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति के उस निर्देश को लागू करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसके तहत क्षेत्रीय संकट के दौरान समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए डीएफसी के वित्तीय साधनों का उपयोग किया जाना है।

बीमा संरचना को एक घूर्णन सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जिससे जहाज़ों के क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने के साथ-साथ कवरेज जारी रह सके।

समुद्री पुनर्बीमा कार्यक्रम तक पहुँच पाने के इच्छुक व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि वे अधिक जानकारी के लिए सीधे डीएफसी से संपर्क करें।

खाड़ी का शिपिंग कॉरिडोर, खासकर होर्मुज जलडमरू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की बड़ी मात्रा इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरती है, जो खाड़ी के उत्पादक देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है।

--आईएएनएस