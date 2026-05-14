उर्वरक खरीद पर अमेरिकी सीनेट में छिड़ी बहस, कीमत तय करने में भारत की भूमिका का हुआ जिक्र

वाशिंगटन, 14 मई (आईएएनएस)। इस हफ्ते अमेरिकी सीनेट की एक गरमागरम सुनवाई के दौरान भारत की भारी उर्वरक खरीद और सब्सिडी पर आधारित खेती की नीतियों का बार-बार जिक्र किया गया। इस दौरान अमेरिकी सीनेटरों और किसानों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल सप्लाई में रुकावट और बढ़ती इनपुट लागत अमेरिका की खेती को और ज्यादा संकट में डाल रही है। उन्होंने कहा कि भारत उर्वरक की ग्लोबल कीमतें तय कर रहा।

सीनेट कृषि समिति की सुनवाई में, गवाहों ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, एक्सपोर्ट पर रोक और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों की वजह से ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में उतार-चढ़ाव बहुत बढ़ गया है।

कई सीनेटरों और औद्योगिक नेताओं ने सीधे तौर पर ग्लोबल उर्वरक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा किया और देश को अंतरराष्ट्रीय कीमतों को तय करने वाले सबसे बड़े खरीदारों में से एक बताया।

द फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और सीईओ कोरी रोसेनबुश ने सांसदों को बताया कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर भारत ने हाल ही में लगभग 1,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया का एक बड़ा टेंडर जारी किया है।

रोसेनबुश ने कहा, “भारत ने हाल ही में लगभग 1,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया का एक और टेंडर किया।”

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसानों को बढ़ती ग्लोबल कीमतों से बचाने के लिए फर्टिलाइज़र की खरीद पर भारी सब्सिडी दी, यह एक ऐसी नीति थी जो दुनिया भर में डिमांड और सप्लाई के पैटर्न पर असर डाल रही थी।

उन्होंने कमिटी को बताया, “भारत में, जो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर है, उनकी फेडरल सरकार उनसे फर्टिलाइजर खरीदती है; फिर वे अपने किसानों के लिए कीमतें कम रखने के लिए उस पर भारी सब्सिडी देते हैं।”

यह सुनवाई तब हुई जब अमेरिका के किसानों ने फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों, घटते मार्जिन और पूरे ग्रामीण अमेरिका में बढ़ती बैंकरप्सी की शिकायत की। दोनों पार्टियों के सांसदों ने इस स्थिति को फूड सप्लाई और भू-राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया।

समीति के चेयरमैन सेनेटर जॉन बूजमैन ने इस संकट को अमेरिकी खेती के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली घटना कहा।

दक्षिण डकोटा के किसान ट्रेंट कुबिक ने सीनेटरों को बताया कि हाल के सालों में फर्टिलाइजर की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जिससे किसानों को फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना पड़ा और खेती के फैसले बदलने पड़े।

कुबिक ने कहा, “2025 में, हमने अपने खेत में कोई फॉस्फेट नहीं डाला क्योंकि यह हमारे लिए आर्थिक रूप से सही नहीं था।”

केंटकी के किसान एडी मेल्टन ने कहा कि कई प्रोड्यूसर बहुत कम या बिना वर्किंग कैपिटल के काम कर रहे थे, जबकि फर्टिलाइजर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सामना कर रहे थे।

मेल्टन ने कहा, “फरवरी से, हमने एनहाइड्रस की कीमतों में 33 फीसदी, यूरिया की कीमतों में 55 फीसदी और लिक्विड नाइट्रोजन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी देखी है।”

गवाहों ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास रुकावटों की ओर भी इशारा किया, जो ऊर्जा और फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट्स के लिए दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक है। रोसेनबुश ने सांसदों को बताया कि दुनिया भर में ट्रेड होने वाले यूरिया का लगभग 34 फीसदी और दुनिया के सल्फर एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा इसी इलाके से होकर जाता है।

सुनवाई में, दूसरी बातों के अलावा, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर चीन की एक्सपोर्ट पाबंदियों पर चिंता जताई गई, जिसमें गवाहों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल सप्लाई कम होने से दुनिया भर के किसानों पर कीमतों का दबाव और बढ़ रहा है।

कई सीनेटरों ने फर्टिलाइजर मार्केट की पारदर्शिता को बेहतर बनाने और घरेलू अमेरिकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के मकसद से बनाए गए दोनों पार्टियों के कानून का समर्थन किया।

भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर इंपोर्टर्स में से एक है और यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

खाड़ी शिपिंग रूट में कोई भी लंबे समय तक रुकावट या अंतरराष्ट्रीय उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी से नई दिल्ली पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है और खास फसल सीजन से पहले खेती के इनपुट कॉस्ट पर असर पड़ सकता है।

--आईएएनएस

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