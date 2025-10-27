उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मॉरीशस पीएम रामगुलाम से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर

विक्टोरिया (सेशेल्स), 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने रविवार को सेशेल्स में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

उपराष्ट्रपति कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई। कार्यालय ने लिखा, "उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सेशेल्स में मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और संस्कृति में निहित मजबूत और स्थायी संबंधों पर विचार-विमर्श किया और भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की।"

इससे पहले, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सेशेल्स में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच "दीर्घकालिक और बहुआयामी संबंधों" पर प्रकाश डाला। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की।

उपराष्ट्रपति कार्यालय ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का सेशेल्स में जीवंत भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने भारत और सेशेल्स के बीच दीर्घकालिक, बहुआयामी संबंधों पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की।"

सी. पी. राधाकृष्णन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सेशेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के एक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हर्मिनी को भारत की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय-परीक्षित संबंधों की पुष्टि करेंगे।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "सेशेल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह यात्रा सेशेल्स के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत व विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।"

सेशेल्स के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता नई दिल्ली के ऐतिहासिक संपर्क और सेशेल्स की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्थन है। भारत-सेशेल्स संबंध घनिष्ठ मित्रता, समझ और सहयोग का प्रतीक हैं।

