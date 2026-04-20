उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए भारतीय आवास परियोजना का लिया जायजा

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को श्रीलंका के नुवारा एलिया पहुंचे। वहां वो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स देखने गए, जिसका मकसद भारतीय मूल के तमिल समुदाय की मदद करना है।

यह दौरा श्रीलंका के साथ भारत के विकास और लोगों पर केंद्रित सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई, “भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज श्रीलंका के नुवारा एलिया पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स का दौरा किया।”

यह हाउसिंग पहल श्रीलंका में भारत के बड़े डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसका फोकस प्लांटेशन एरिया में तमिल परिवारों के रहने की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को बेहतर बनाने पर है।

इससे पहले रविवार को, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति के श्रीलंका दौरे का क्या नतीजा रहा।

ए) मुल्लैतिवु में डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में चार-मंजिला मेडिकल वार्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एमओयू

बी) पूर्वी प्रांत के लिए मल्टी-सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस के तहत प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए छह एमओयू-

1) पूर्वी प्रांत में बाटिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर महिला सशक्तीकरण पर एमओयू

2) देहीट्टकांडिया के बेस हॉस्पिटल में प्रीमैच्योर बेबी यूनिट बनाने के लिए एमओयू

3) मुथुर के बेस हॉस्पिटल में आंख, कान और मेंटल हेल्थ यूनिट बनाने के लिए एमओयू

4) कॉन्ट्रैक्ट किसान क्लस्टर बनाने के लिए एमओयू

5) सस्टेनेबल आयुर्वेद गांव बनाने के लिए एमओयू

6) गोमरंकडावला में सेंट्रल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में वार्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एमओयू

इसके अलावा दोनों देशों के बीच कुछ घोषणाएं भी की गई हैं-

1) भारतीय मूल के तमिल (आईओटी) समुदाय के फायदे के लिए ओसीआई योग्यता को छठी पीढ़ी तक बढ़ाने और ओसीआई प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में घोषणाएं

2) इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज III के पूरा होने की घोषणा, जिसमें प्लांटेशन कम्युनिटी परिवारों के फायदे के लिए कुल 4000 घर बनाए गए हैं।

3) दित्वाह के बाद पुनर्वास पैकेज के तहत बहाल की गई नॉर्दर्न रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस फिर से शुरू करने की घोषणा

4) दित्वाह के बाद पुनर्वास पैकेज के तहत 3 बेली ब्रिज बनाने की घोषणा– 1 सेंट्रल प्रांत (कैंडी) में और 2 उवा प्रांत में

5) एस्टेट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के फायदे के लिए सीईडब्ल्यूईटी (सीलोन एस्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट) स्कॉलरशिप के तहत बढ़ोतरी की घोषणा।

6) श्रीलंका के भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने पर सहमत होने की घोषणा।

--आईएएनएस

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