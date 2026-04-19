उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और श्रीलंका की प्रधानमंत्री अमरसूर्या की मुलाकात, दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, "श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के दौरान मेजबानी की।"

उन्होंने आगे कहा, "दोनों देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत को याद करते हुए, नेताओं ने लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर चर्चा की।"

इससे पहले, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

मुलाकात के दौरान राधाकृष्णन ने नेबरहुड पॉलिसी के लिए भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। उन्होंने साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित भारत-श्रीलंका के कई तरह के संबंधों को और गहरा करने पर अच्छी बातचीत की।"

उन्होंने कहा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भारत की प्रतिबद्धता और दोनों देशों के फायदे के लिए हमारे सहयोग को मजबूत करने की फिर से पुष्टि की। बातचीत में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और श्रीलंका में तूफान दितवाह से प्रभावित इलाकों के लिए 450 मिलियन डॉलर पैकेज के तहत लागू किए जा रहे प्रोजेक्ट्स समेत कई पहलों पर भी फोकस किया गया।"

भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल के दो दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे हैं। यह भारत के किसी उपराष्ट्रपति का पहला आधिकारिक श्रीलंका दौरा है।

श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी कि भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, दो दिन के आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। यह किसी भारतीय उपराष्ट्रपति का श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरान, वे द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे और भारत सरकार की मदद से बने इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के तहत बने घर तमिल समुदाय के लोगों को सौंपेंगे।

--आईएएनएस

केके/एबीएम