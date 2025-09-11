United Nations Statement :संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और आईएईए के बीच समझौते का स्वागत किया : प्रवक्ता

काहिरा: संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बीच 'ईरान में निरीक्षण फिर से शुरू करने के व्यावहारिक तौर-तरीकों' पर हुए समझौते का स्वागत करता है।

दुजारिक ने एक डेली ब्रीफिंग में कहा, "हम इस्लामी गणराज्य ईरान और आईएईए के बीच 'ईरान में निरीक्षण फिर से शुरू करने के व्यावहारिक तौर-तरीकों' पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं, जो ईरान के व्यापक सुरक्षा समझौते के तहत पूर्ण सहयोग फिर से शुरू करने की दिशा में सकारात्मक कदम है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम इस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन की आशा करते हैं।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने आगे कहा कि ईरान का आईएईए के साथ पूर्ण सहयोग एक दीर्घकालिक ढांचे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना रहे।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान और आईएईए ने मंगलवार को सहयोग फिर शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा, "यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

सोशल मीडिया पोस्ट में अराघची के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए उनकी तस्वीरें भी थीं।

अराघची ने कहा कि ईरान और आईएईए ईरानी संप्रभुता का सम्मान करते हुए और ईरानी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ईरान अपनी परमाणु नीति या अधिकारों से फिर कभी समझौता नहीं करेगा।

अब्देलती ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है और मिस्र यूरोपीय देशों और ईरान के विचारों को करीब लाने और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए काम कर रहा है।

ईरान ने जून में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली-अमेरिकी हमलों और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद आईएईए के साथ अपना सहयोग निलंबित कर दिया था। हालांकि, परमाणु कार्यक्रम निगरानी संस्था ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है।