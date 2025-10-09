अन्तरराष्ट्रीय

UN Peace Statement : संयुक्त राष्ट्र ने किया इजरायल-हमास शांति समझौते का स्वागत, गुटेरेस बोले-लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए

यूएन प्रमुख ने इजरायल-हमास शांति समझौते को स्थायी समाधान की ओर कदम बताया
Oct 09, 2025, 06:56 AM
संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इससे एक स्थायी समझौते के अवसर खुलेंगे, जिससे दो-राष्ट्र समाधान निकलेगा और इजरायल व फिलिस्तीन शांतिपूर्वक रहेंगे।

हमास और इजरायल के बीच शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए।"

एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से पेश प्रस्ताव के आधार पर गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हुए समझौते की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं इस बेहद अहम सफलता के लिए मध्यस्थता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता हूं।"

उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे समझौते की शर्तों का पूरी तरह से पालन करें। गुटेरेस ने लिखा, "मैं सभी संबंधित पक्षों से समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करने का आग्रह करता हूं। सभी बंधकों को सम्मानजनक तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। एक स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए।"

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी कहा कि गाजा में मानवीय आपूर्ति और जरूरी वाणिज्यिक सामग्रियों का तत्काल और निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह पीड़ा अब समाप्त होनी चाहिए।"

महासचिव ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र इस समझौते को पूरी तरह लागू कराने में सहयोग देगा और गाजा में सतत और सिद्धांत आधारित मानवीय राहत पहुंचाने के प्रयासों को तेज करेगा। इसके अलावा, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

गुटेरेस ने सभी पक्षों से फिर से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और एक विश्वसनीय राजनीतिक रास्ता तैयार करें, जिससे कब्जा समाप्त हो, फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता मिले और दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रगति हो, ताकि इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों शांति और सुरक्षा के साथ रह सकें।

शांति समझौते के तहत हमास ने अपनी हिरासत में रखे बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है और इजरायल ने चरणबद्ध तरीके से गाजा से अपनी सेना हटाने का वादा किया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 20-सूत्रीय शांति योजना का पहला चरण है।

इस समझौते ने दो साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया, जिसमें हमास की ओर से हुए हमलों में लगभग 1,250 इजरायली मारे गए, वहीं जवाबी कार्रवाई में गाजा में करीब 67,000 मौतें हुईं। इजरायल ने हमास के लगभग सभी बड़े लीडर्स को भी खत्म कर दिया।

 

 

