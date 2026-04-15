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China Kenya Cultural Exchange : नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया

नैरोबी में चीनी भाषा दिवस समारोह, चीन-अफ्रीका सांस्कृतिक संबंधों को मिला बढ़ावा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 06:11 AM
नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया

बीजिंग: 17वें संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के अवसर पर 13 अप्रैल को नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में “शब्दों में सदियों का बोझ है, और साहित्य की धारा एक साथ चमकती है” विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में केन्या में चीन के राजदूत कुओ हैयान, नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक ज़ैनब बंगुरा, विदेशी राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी तथा नैरोबी विश्वविद्यालय और केन्याटा विश्वविद्यालय के शिक्षक व छात्र सहित 100 से अधिक लोग शामिल हुए।

अपने संबोधन में कुओ हैयान ने कहा कि चीनी सुलेख, अपने लंबे इतिहास के कारण, चीनी भाषा की सबसे प्रतिनिधि कला विधाओं में से एक है। यह “समानता और पारस्परिक सीखने” की सभ्यतागत सोच को दर्शाता है और “सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व” के विश्व दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को चीन-अफ्रीका मानविकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और सभ्यताओं के बीच आपसी सीखना दोनों क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी कहा कि अफ्रीका, विशेषकर केन्या में, चीनी भाषा अवसरों के द्वार खोलने वाली “सुनहरी कुंजी” बनती जा रही है। नैरोबी के कन्फ्यूशियस संस्थान और लुबान कार्यशाला में बड़ी संख्या में युवा अफ्रीकी न केवल चीनी भाषा सीख रहे हैं, बल्कि सुलेख के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी सीख रहे हैं।

ज़ैनब बंगुरा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में शामिल चीनी भाषा समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की धनी है। यह सद्भाव, पारस्परिक सम्मान और साझा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को दर्शाती है, जो संयुक्त राष्ट्र के मिशन के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता संवाद को बढ़ावा देती है, आपसी समझ को मजबूत करती है और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करती है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के अतिथियों ने लाइव सुलेख प्रदर्शन, कविता पाठ, गीत, “ड्रन्कन फिस्ट”, चीनी ढोल वादन और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इन प्रस्तुतियों को दर्शकों ने उत्साह के साथ सराहा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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