Ukraine Peace Talks : यूक्रेन के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'स्विट्जरलैंड में होगी यूएस अधिकारियों संग पीस प्लान पर चर्चा'

कीव: यूक्रेन की जंग खत्म करने को लेकर कीव अमेरिका से बातचीत को तैयार है। इस युद्ध को लेकर ट्रंप की 28 सूत्रीय योजना पर चर्चा स्विट्जरलैंड में होगी। यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सेक्रेटरी रुस्तम उमेरोव ने टेलीग्राम पर लिखा, "...हम स्विट्जरलैंड में भविष्य के शांति समझौते के संभावित पैरामीटर्स पर यूक्रेन और अमेरिका के बड़े अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू कर रहे हैं।"

बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल होगा इसको लेकर मंजूरी दे दी है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक करेंगे। इसमें आगे कहा गया है कि डेलीगेशन को बातचीत के निर्देश दिए जा चुके हैं।

ऑफिस ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधि “लोगों के हितों और यूरोपियन सिक्योरिटी की नींव की रक्षा करेंगे।”

इसमें आगे कहा गया, “हम संरचनात्मक बातचीत पर भरोसा करते हैं और सही मायने में शांति सद्भाव हासिल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके काम करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन कभी यह युद्ध नहीं चाहता था और इसे एक सम्मानजनक शांति प्रस्ताव के साथ संपन्न कराने के लिए सब कुछ करेगा।”

लगभग चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए 6 दिन का ही समय दिया गया।

डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए वॉशिंगटन के 28-पॉइंट पीस प्लान पर जवाब देने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की है। यह कदम जेंलेंस्की के इस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने यूक्रेन की समस्या का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के सामने बहुत मुश्किल चॉइस है, "या तो इज्जत खोनी होगी या एक बड़ा पार्टनर खोने का जोखिम उठाना होगा।"

वॉशिंगटन की शांति योजना के अनुसार, यूक्रेन को कुछ क्षेत्र छोड़ने होंगे, अपनी सैन्य क्षमता को लेकर जो सीमाएं सुझाई जाएंगी उन्हें मानना होगा, और नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी।

--आईएएनएस