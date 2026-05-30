रोमालिया में रूसी ड्रोन हमले को लेकर भड़के नाटो देश, पीएम स्टार्मर बोले- रूस को किसी की परवाह नहीं

लंदन: हाल ही में यूक्रेन ने रूस के लुहांस्क इलाके में स्टारोबेल्स्क के एक कॉलेज पर भीषण ड्रोन हमला किया, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद रूस ने भी यूक्रेन पर बड़ा पलटवार किया। यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन रोमानिया में एक इमारत से टकरा गई, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई और कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। रूस की इस कार्रवाई की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कड़ी आलोचना की है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "गुरुवार रात एक रूसी ड्रोन रोमानियाई एयरस्पेस में घुसा और एक रिहायशी बिल्डिंग से टकरा गया, जिससे आम लोग घायल हो गए। यह नाटो एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हमारे पूरे महाद्वीप की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ब्रिटेन ऐसे हमलों की पूरी तरह से निंदा करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "बार-बार रूस ने दिखाया है कि उसे आम लोगों की जिंदगी, अंतरराष्ट्रीय कानून या अपने पड़ोसियों की आजादी की कोई परवाह नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम लगातार रूसी हमले के सामने यूक्रेन, रोमानिया और अपने सभी नाटो साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।"

जर्मन चांसलर फ्रेडिक मर्ज ने कहा, "रोमानिया में ड्रोन हमला एक बार फिर दिखाता है कि रूस आगे बढ़ने को तैयार है। जर्मनी हमारे नाटो सहयोगियों के साथ खड़ा है। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि हमें पूर्वी हिस्से में नाटो की मजबूत मौजूदगी की जरूरत है। हम गठबंधन के इलाके की रक्षा के लिए तैयार हैं।"

वहीं, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा, "कनाडा रोमानिया के साथ खड़ा है और कल रात गलाती में हुए रूसी ड्रोन के लापरवाही से हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसमें दो लोग घायल हो गए। यह यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा छेड़े जा रहे गलत हमले के युद्ध को और बढ़ाता है। यह घटना रूस द्वारा रोमानिया के एयरस्पेस और इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन है। कनाडा और उसके नाटो सहयोगी अपने इलाके की रक्षा के लिए तैयार हैं।"

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, "फिनलैंड ने रोमानिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हुए रूसी ड्रोन हमले की निंदा की है। रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता की लड़ाई में एक और लाइन पार कर रहा है। फिनलैंड अपने सहयोगी रोमानिया के साथ खड़ा है और यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए समर्थन करता रहेगा। अलायंस के अंदर इस स्थिति पर चर्चा हो रही है।"

--आईएएनएस

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