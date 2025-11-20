अन्तरराष्ट्रीय

Ukraine Corruption Case : देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में फंसे दो मंत्रियों का इस्तीफा संसद ने मंजूर किया

Nov 20, 2025, 10:15 AM
कीव/नई दिल्ली: यूक्रेन की संसद ने बुधवार को ऊर्जा और न्याय मंत्री, दोनों को उनके पदों से हटाने के लिए मतदान किया। न्याय मंत्री हरमन हालुशेंको और ऊर्जा मंत्री स्वितलाना ह्रीनचुक के इस्तीफे को मंजूरी दे दी, जो कथित तौर पर राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी एनर्जोएटम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार योजना में शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के बाद संसद ने ये फैसला लिया।

जिसमें राज्य की परमाणु ऊर्जा कंपनी एनर्जोएटॉम में 100 मिलियन डॉलर (लगभग 850 करोड़ रुपये) के 'पे-टू-प्ले' घोटाले का खुलासा हुआ था। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुद इन मंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, ताकि जांच को निष्पक्ष बनाया जा सके।

न्याय मंत्री हरमन हालुशेंको, जिन्होंने 2021 से 2025 तक ऊर्जा विभाग संभाला था, और वर्तमान ऊर्जा मंत्री स्वितलाना ह्रींचुक, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के दबाव में आकर पहले ही पद छोड़ चुके हैं।

हालांकि, दोनों मंत्रियों ने इस मामले में संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया है।

इस जांच से कीव की राजनीतिक व्यवस्था में हलचल मचने के बाद विपक्षी गुटों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, और सरकार में व्यापक बदलाव और चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने का आग्रह किया है।

टिमुर मिंडिच जो जेलेंस्की के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। वे जांच से कुछ घंटे पहले देश से फरार हो गए थे।

भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के अनुसार, यह जांच कई अन्य निकायों तक फैली हुई है। जिसके मुख्य संदिग्ध जेलेंस्की के एक पूर्व व्यावसायिक सहयोगी भी हैं।

यह घोटाला, और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा विरोधियों को डराने के लिए अदालतों का इस्तेमाल करने के बढ़ते दावों के साथ, रूस के आक्रमण के लगभग चार वर्षों बाद जेलेंस्की के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

ये दबाव जेलेंस्की के लिए एक निर्णायक क्षण भी है, जिन्हें 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और जिनका कोई विरोध नहीं हुआ है।

--आईएएनएस

 

