Bangladesh Election Appeal : ब्रिटिश सांसद ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव और अल्पसंख्यक हितों को लेकर की यूनुस सरकार से खास अपील

यूके सांसद ने यूनुस सरकार से निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की मांग की
Nov 13, 2025, 03:30 PM
ब्रिटिश सांसद ने बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव और अल्पसंख्यक हितों को लेकर की यूनुस सरकार से खास अपील

लंदन: बांग्लादेश में जारी तनावपूर्ण माहौल के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जगह-जगह पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में भारी हिंसा देखने को मिली। इसी दौरान शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट किया गया था। इस दौरान बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। ऐसे में ब्लैकमैन ने यूनुस की सरकार से अल्पसंख्यकों को देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान हितधारक बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए कहा।

ब्लैकमैन के इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, “मैं बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागी और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील करता हूं। चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं और लोगों की इच्छा का सच्चा प्रतिबिंब हैं।”

बांग्लादेश की हालिया स्थिति को लेकर उन्होंने बयान में आगे कहा कि यूनुस सरकार ने कानून के शासन को फिर से स्थापित करने और न्याय एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के वादे के साथ सत्ता संभाली थी। हालांकि, वादों और प्रतिज्ञाओं के बावजूद, लोकतांत्रिक सुधार और संवैधानिक मूल्यों व शासन की बहाली की दिशा में प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं रही है।

यूनाइटेड किंगडम कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने आगे कहा, “जुलाई के विद्रोह के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों का खास जिक्र किया जा सकता है; उन्हें बांग्लादेश के समाज और राजनीति में समान हितधारक बनाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता और राजनीतिक स्थान में उचित हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

ब्लैकमैन ने आगे कहा कि यूनुस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राजनीतिक रंग और विचारधारा के लोगों को बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में योगदान करने का अवसर मिले।

उन्होंने कहा, "मैं बांग्लादेश के सभी शुभचिंतकों से आग्रह करता हूं कि जिस देश ने अपने लोगों, संस्कृति और भाषा के लिए स्वतंत्र पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, उसे राजनीतिक अधिकारों की बहाली और बिना किसी आरोप-प्रत्यारोप और भेदभाव के एक न्यायसंगत और समानता वाले समाज के निर्माण के लिए आवश्यक समर्थन दिया जाना चाहिए।"

बता दें, पिछले महीने, ब्लैकमैन सहित ब्रिटिश सांसदों के एक समूह ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी। इस समूह ने ब्रिटेन की सरकार, संयुक्त राष्ट्र और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया था।

बता दें, बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ बीते कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आए दिन हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज अवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इससे ठीक एक दिन पहले बीएनपी और जमात ने यूनुस के खिलाफ हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य यूनुस से अपनी मांग मनवाना था, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश चुनाव से पहले नेशनल चार्टर लागू हो और गाजीपुर-6 की संदीय सीट बहाल हो।

--आईएएनएस

 

 

