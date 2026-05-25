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उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की पीएम तारिक रहमान से व‍िदाई मुलाकात, भारत-बांग्लादेश सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

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Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

ढाका, 25 मई (आईएएनएस)। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने की भारत की इच्छा को दोहराया है, ताकि दोनों देशों के लोगों को फायदा हो और साझा समृद्धि बढ़े। भारत के उच्चायोग (बांग्लादेश) ने रविवार को यह जानकारी दी।

उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने 24 मई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान से व‍िदाई मुलाकात की।

इस मुलाकात के दौरान, रहमान ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में वर्मा के योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया और उनके अगले कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भी मौजूद थे।

दोनों पक्षों ने विकास से जुड़ी अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी थोड़ी चर्चा की।

प्रणय वर्मा को अप्रैल में भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस नई जिम्मेदारी के बाद प्रणय वर्मा 27 मई को ढाका छोड़ने वाले हैं। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

दिनेश त्रिवेदी 2009 से 2019 तक बैरकपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं और इससे पहले कई बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

इस साल की शुरुआत में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की थी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी इस बैठक में मौजूद थे।

इस बैठक में जयशंकर ने भारत की यह इच्छा दोहराई कि वह बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाहता है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने संबंधित द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए साझेदारी को और गहरा करने के प्रस्तावों पर काम करने पर सहमति जताई। आगे जल्द ही और आधिकारिक बैठकें होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए, जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस दौरान विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम

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