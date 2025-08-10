उच्च टैरिफ से डब्ल्यूटीओ ने अगले वर्ष वस्तु व्यापार वृद्धि का अनुमान घटाया

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 8 अगस्त को अपनी ताजा व्यापार पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2026 में वैश्विक माल व्यापार वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान को इस अप्रैल में अनुमानित 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत किया गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के टैरिफ समायोजनों का वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 7 अगस्त से अमेरिका में लागू हुए उच्च "पारस्परिक टैरिफ" वर्ष 2025 और 2026 की दूसरी छमाही में अमेरिकी आयात को कम कर देंगे और अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से निर्यात को दबा देंगे।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो अप्रैल के 0.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के पूर्वानुमान से अधिक है, लेकिन कम टैरिफ स्तरों के आधार पर 2.7 प्रतिशत के पूर्व पूर्वानुमान से अभी भी कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस अप्रैल के पूर्वानुमान में यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिकी आयातकों द्वारा टैरिफ वृद्धि से पहले स्टॉक जमा करने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की पहली छमाही में अमेरिकी आयात में पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इस अप्रैल की तुलना में मौजूदा वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य में सुधार हुआ है।

क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से, एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2025 में वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन बनी रहेंगी, जबकि उत्तरी अमेरिका इस वर्ष व अगले वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि को नीचे की ओर ले जाता रहेगा और यूरोप का भी इस वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला ने बताया कि हाल के टैरिफ उपायों का व्यापक प्रभाव सामने आना जारी है। टैरिफ अनिश्चितता व्यापारिक विश्वास, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव डाल रही है। यह वैश्विक व्यापार वातावरण में सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है।

