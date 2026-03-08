अन्तरराष्ट्रीय

United Arab Emirates Security : यूएई खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार, लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति

यूएई ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता, अमेरिका ने 28,000 नागरिकों को सुरक्षित लौटाया
Mar 08, 2026, 07:02 AM
यूएई खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार, लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की तरफ से यूएई में रहने वाले नागरिकों से कहा गया है कि यूएई अपने सभी नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि मैं हमारे प्रिय देश में रहने वाले सभी लोगों और यहां आने वाले मेहमानों से कहना चाहता हूं कि संयुक्त अरब अमीरात अपने सभी नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईश्वर की कृपा से यूएई इन खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने आगे लिखा कि मैं हमारे बहादुर सशस्त्र बलों, समर्पित सुरक्षा एजेंसियों और उन सभी राष्ट्रीय संस्थानों और टीमों के प्रति अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता हूं जो देश की सुरक्षा के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वे तैयारियों और आपसी सहयोग का सर्वोच्च उदाहरण पेश करते हैं। हमें उन पर गर्व है।

यूएई के राष्ट्रपति ने आगे लिखा कि मैं हमारे अमीराती नागरिकों और यहां रहने वाले भाई-बहनों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से यूएई के प्रति अपना प्रेम और वफादारी दिखाई है। यूएई में इस देश से प्रेम करने वाला और इसके विकास में योगदान देने वाला हर व्यक्ति अमीराती जैसा ही है।

उन्होंने का कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह पीड़ितों को शांति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। ईश्वर की कृपा से यूएई, जिसे जायद बिन सुल्तान अल नाहयान की धरती कहा जाता है, अपनी एकता के साथ मजबूत बना रहेगा, अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा, और भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ता रहेगा।

इस बीच, यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने बताया कि फरवरी के अंत से अब तक 28,000 से अधिक अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रूप से यूएस लौट चुके हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सहायक सचिव डिलन जॉनसन ने कहा कि सरकार क्षेत्र में जारी सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए उड़ानों, जमीनी परिवहन और आपातकालीन सहायता का समन्वय कर रही है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अब तक 28,000 से अधिक अमेरिकी नागरिक सुरक्षित रूप से अमेरिका लौट चुके हैं। हालांकि, इस आंकड़े में वे अमेरिकी शामिल नहीं हैं, जो मिडिल ईस्ट से निकलकर दूसरे देशों में चले गए हैं या अभी रास्ते में हैं।

--आईएएनएस

 

 

